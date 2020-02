Tăng sức đề kháng để chống virus Corona

Một số thực phẩm tăng cường sức đề kháng Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cải bó xôi nằm trong danh sách các loại thực phẩm giúp tăng sức đề kháng bởi loại rau này không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa rất nhiều chất chống ô xy hóa và beta carotene. Đây là những chất có tác dụng giúp tăng khả năng chống viêm cho hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Bông cải xanh được đánh giá là cũng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe , bao gồm: vitamin A, C, E, chất xơ và các chất chống ô xy hóa khác. Đây là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe, có thể đưa vào chế độ ăn mỗi ngày. Trái cây họ cam, quýt như bưởi, cam, chanh... là những nguồn giàu vitamin C. Đây là chất dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể bởi giúp làm tăng khả năng sản sinh của bạch cầu trong máu. Ngoài ra, đu đủ là loại trái cây chứa rất nhiều vitamin C và còn là nguồn cung cấp kali, vitamin B và axit folic, là những dưỡng chất có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Một số gia vị như gừng là thực phẩm có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Ngoài ra, gừng giúp giảm viêm, giảm đau, giúp ngăn ngừa, điều trị các bệnh viêm nhiễm khác. Nam Sơn