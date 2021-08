Tạo mô hình in 3D khối u não để thử nghiệm phương pháp điều trị

Giáo sư Ronit Satchi-Fainaro, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv (Israel), cho biết các nhà khoa học đã trích một phần khối u từ não của một bệnh nhân mắc u nguyên bào thần kinh đệm và sử dụng nó để in ra một mô hình khối u giống với ảnh chụp cộng hưởng từ của họ, theo Reuters ngày 19.8.

Sau đó, máu của bệnh nhân được bơm qua mô hình khối u in 3D bằng hợp chất mô phỏng tế bào não rồi áp dụng thuốc hoặc liệu pháp điều trị.

Trước đây, mô hình khối u in 3D thường được các nhà nghiên cứu sử dụng để lập kế hoạch phẫu thuật, nhưng những cải tiến gần đây đã tập trung vào công nghệ in sinh học sử dụng các tế bào sống như một loại mực in 3D.