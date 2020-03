Thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng

Cục Quản lý dược (QLD) ngày 27.3 thông báo trên trang web chính thức (dav.gov.vn) về việc thu hồi toàn quốc thuốc viên nang cứng Chloramphenicol 250 mg (SĐK: VD-24891-16, số lô: 0218, NSX: 17.5.2018, HD: 17.5.2021). Thuốc do Công ty cổ phần (CTCP) Dược phẩm và sinh học y tế sản xuất

Trước đó, Cục QLD đã nhận được báo cáo của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Thuận về lô thuốc viên nang cứng Chloramphenicol 250 mg nêu trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan. Mẫu thuốc được kiểm nghiệm lấy tại quầy thuốc 134, chợ Đông Hà, xã Đông Hà, H.Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Cục QLD cũng đã có thông báo thu hồi toàn quốc lô thuốc tiêm B-Comene (Vitamin B complex). Thuốc có SĐK: Việt Nam-18188-14; số lô: 190813, NSX: 13.8.2019, HD: 12.8.2022 do Công ty Zhangjiakou Kaiwei Pharmaceutical Co., Ltd. ( Trung Quốc ) sản xuất, CTCP dược T.Ư Mediplantex nhập khẩu.