Thức ăn thừa, khi nào còn ăn được, lúc nào phải vứt bỏ?

Cách bảo quản thực phẩm an toàn

Nhiệt độ rất quan trọng để kiểm soát sự phát triển của vi sinh vật.

Khung nhiệt độ nguy hiểm là giữa 5 độ C và 60 độ C. Trong khoảng nhiệt độ này, hầu hết các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm đều dễ dàng phát triển. Để tránh khung nhiệt độ nguy hiểm, hãy giữ thực phẩm nóng trên 60 độ C và dưới 5 độ C.

Áp dụng nguyên tắc 2 giờ - 4 giờ cũng có thể giúp tránh ngộ độc thực phẩm từ thức ăn thừa. Nếu thực phẩm dễ hỏng ở vùng nhiệt độ nguy hiểm trong thời gian như sau: