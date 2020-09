Thức khuya dậy muộn có hại gì cho sức khỏe?

Giờ đây, một nghiên cứu mới đã chứng minh rõ ràng rằng ngủ sớm giúp tim khỏe hơn.

Ngủ sớm dậy sớm có lợi gì?

Một nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí về y học và khoa học Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, cho thấy những người ngủ sớm dậy sớm , hoạt động nhiều hơn, dẫn đến làm tăng khả năng giữ cho trái tim khỏe mạnh hơn, theo Best Life.