Thực phẩm đông lạnh sử dụng tốt nhất khi nào?

Thực phẩm đông lạnh để được bao lâu?

Trang tin Everyday Health and Eat Right and Woman’s day sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này.

Janilyn Hutchings, chuyên gia về an toàn thực phẩm và nhà khoa học thực phẩm tại StateFoodSafety (Mỹ), cho biết trái cây và rau quả có thể được bảo quản đông lạnh trong vòng 8 đến 12 tháng trước khi giảm chất lượng.

Nếu để quá thời hạn, enzym mới bắt đầu phân hủy rau, theo Everyday Health.

Theo Kara Hoerr, chuyên gia dinh dưỡng ở Wisconsin (Mỹ), thực phẩm đông lạnh có nhiều dinh dưỡng hơn so với đồ tươi.

Thực phẩm sẽ được thu hoạch tại thời điểm nhiều dinh dưỡng nhất và được đông lạnh ngay sau đó để giữ được chất lượng dinh dưỡng và hương vị.

Trái cây và rau quả được chọn ở độ chín cao nhất và thường được đông lạnh trong vòng vài giờ, giữ được chất dinh dưỡng và hương vị.

Nói chung, thực phẩm đông lạnh vẫn giữ được vitamin và khoáng chất của chúng và không có sự thay đổi về hàm lượng carbohydrate, protein hoặc chất béo.

Trong một số trường hợp, thực phẩm đông lạnh có nhiều vitamin và khoáng chất hơn so với thực phẩm tươi vì thực phẩm tươi bị mất vitamin và khoáng chất theo thời gian trong khi đông lạnh vẫn giữ được chất dinh dưỡng, theo Eat Right.

Thực phẩm đông lạnh có thể là cách thuận tiện và hợp túi tiền để kết hợp các thực phẩm có lợi cho sức khỏe từ mọi nhóm thực phẩm, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, protein và sữa.

Điều này không có nghĩa là thực phẩm tươi sống được bảo quản trong vài tuần sẽ mất hết giá trị dinh dưỡng. Rất khó để đánh giá chính xác lượng chất dinh dưỡng bị mất đi vì có những yếu tố riêng đối với mỗi loại cây trồng như chất lượng đất, thời điểm thu hái, thời gian vận chuyển, thời gian bảo quản.

Trái cây đông lạnh Ảnh: Shutterstock

Còn thịt đông lạnh thì sao?

Đông lạnh các sản phẩm thịt là cách tốt nhất để giữ chúng tươi lâu hơn, điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn mua thịt với số lượng lớn.

Nhưng thịt có thể đông lạnh trong bao lâu mà vẫn an toàn để ăn?

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, bất kỳ thực phẩm nào được bảo quản ở chính xác -18°C đều an toàn để ăn vô thời hạn, theo Woman’s day.

Vì vậy, bạn có thể bảo quản thịt bao lâu tùy thích, miễn là giữ ở nhiệt độ đó. Bởi vì, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, đông lạnh thực phẩm "ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm và gây bệnh".

Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là quy tắc này áp dụng cho thịt được bảo quản ở nhiệt độ chính xác -18°C, không cao hơn hoặc thấp hơn, và phải được đông lạnh đồng đều toàn bộ ở nhiệt độ đó để tránh vi khuẩn có hại, theo Woman’s day.

Quá trình rã đông và đông lạnh trở lại có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển tự nhiên trong thực phẩm để lâu, cho phép chúng sinh sôi khi nhiệt độ tăng lên.

Mặc dù nấu chín đúng thực phẩm cấp đông ở nhiệt độ -18°C trong nhiều năm, sẽ không làm bạn bị bệnh, nhưng mùi vị thì không còn ngon nữa.

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến nghị nên vứt bỏ thịt chưa nấu chín sau khi cấp đông quá 1 năm và vứt bỏ thịt xay chưa nấu chín chỉ sau 4 tháng. Trong khi đó, thịt đông lạnh nấu chín nên vứt đi sau 3 tháng, theo Woman’s day.