Thức uống tốt số 1 dành cho người muốn giảm cân

Hãy xem những gì bạn đang uống

Khi nói đến việc giảm cân, nhiều người ngay lập tức nghĩ rằng nên loại bỏ thực phẩm không lành mạnh và sau đó nạp vào thực phẩm lành mạnh.

Nhưng đó không phải là điều duy nhất bạn nên làm. Điều quan trọng không kém là xem xét kỹ hơn những gì bạn đang uống. Mặc dù nhấm nháp đồ uống sai cách sẽ làm tăng vòng eo của bạn, nhưng việc biết những gì nên uống sẽ giúp ích cho bạn trong hành trình giảm cân.

Tin tốt là việc nâng cấp thói quen đồ uống dễ dàng hơn nhiều so với việc thay đổi toàn bộ chế độ ăn uống của bạn. Điều đó đặc biệt đúng nếu bạn có thể nhâm nhi một thức uống không chỉ giúp giảm lượng calo mà còn tăng cường nỗ lực giảm cân của bạn. Đó là trà.

Cứ hai người Mỹ thì có một người tiêu thụ trung bình 145 calo đồ uống có đường (soda, nước trái cây đóng chai, nước tăng lực...) mỗi ngày. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi một sự thay đổi đơn giản giữa nước đường thành bất kỳ thức uống không calo nào (cho dù đó là trà, nước hoặc cà phê) đều có thể giúp bạn giảm cân. Bạn sẽ “tiết kiệm” 145 calo mỗi ngày chỉ trong một ly. Số calo này tương đương với cả một túi khoai tây chiên hoặc ba chiếc bánh quy sô cô la, theo Eat This, Not That!

Uống nước thay cho bất kỳ loại đồ uống có hàm lượng calo cao nào là một trong những cách dễ nhất và rẻ nhất để giảm cân, và bỏ một túi trà rẻ tiền vào nước có thể thúc đẩy chiến thắng giảm cân của bạn nhiều hơn.

Vì vậy, hãy bắt đầu uống trà để giúp bạn giảm cân.

Lợi ích giảm cân của trà xanh

Đặc biệt, đó là trà xanh , bạn nên chú ý. Thức uống này đã được chứng minh là có khả năng giảm cân đặc biệt. Một phân tích tổng hợp của Tạp chí Quốc tế về Béo phì xem xét kết quả của 11 nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ đáng kể giữa việc uống trà xanh và giảm cân.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng châu Âu cho thấy rằng những người Mỹ uống trà nóng ít bị béo phì hơn những người không uống trà. Những người uống trà không chỉ có chỉ số BMI thấp hơn, vòng eo nhỏ hơn mà họ còn có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và viêm nhiễm thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu tin rằng lợi ích điều chỉnh cân nặng của trà xanh có thể là do hàm lượng catechin cao: một loại hợp chất hoạt tính sinh học cụ thể. Catechin phổ biến nhất, EGCG (Epigallocatechin-3-gallate), đã được chứng minh là chịu trách nhiệm về phần lớn các tác dụng tăng cường sức khỏe của trà xanh, theo Eat This, Not That!

Cần có nhiều nghiên cứu hơn để xác định chính xác cách các hợp chất này có thể giúp bạn giảm cân, nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng catechin trong trà xanh có thể làm tăng quá trình ô xy hóa chất béo, tăng cường trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn và thậm chí có thể ngăn chặn các tế bào của bạn lưu trữ đường dưới dạng chất béo.

Bạn sẽ không chỉ gặt hái được lợi ích giảm cân từ catechin của trà xanh, mà bạn còn nhận được một sự tăng cường làm tan mỡ khác từ caffeine.

Nhiều bằng chứng ủng hộ rằng caffeine kích thích sự phân hủy chất béo cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất đốt cháy calo của bạn.

Các nhà nghiên cứu tin rằng sự kết hợp giữa catechin và caffein này làm cho trà xanh trở thành một trong những thức uống tốt nhất để giảm cân, theo Eat This, Not That!

Uống bao nhiêu cốc trà mỗi ngày?

Bạn cần uống bao nhiêu trà mỗi ngày để thấy được lợi ích? Con số thay đổi dựa trên nghiên cứu. Một số nghiên cứu đã cho thấy lợi ích sức khỏe ở những người chỉ uống một cốc mỗi ngày, trong khi những người khác nói rằng 5 cốc trở lên là tối ưu.

Nghiên cứu của Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu cho thấy lợi ích điều chỉnh cân nặng lớn nhất đối với những người uống nhiều cốc mỗi ngày so với người uống nhiều hơn một cốc. Tuy nhiên, những người chỉ uống một cốc mỗi ngày cũng gặt hái được nhiều lợi ích, theo Eat This, Not That!