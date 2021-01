Tin vui cho những người thích ăn trái cây, rau quả

Vitamin C có thể hỗ trợ chữa lành vết thương, giữ cho thị lực của bạn sắc bén, chống lại bệnh tim, điều trị cảm lạnh thông thường và thậm chí làm giảm nguy cơ gặp phải các triệu chứng bất lợi của COVID-19

Mặt khác, vitamin E có thể thúc đẩy sức khỏe làn da và giảm tác hại của các gốc tự do trong cơ thể, một phần có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Bây giờ, có một lý do quan trọng khác để nạp vào thực phẩm giàu cả hai loại vitamin trên. Hóa ra, vitamin C và E có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson.

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Neurology, "lượng vitamin E và C trong chế độ ăn có liên quan tỷ lệ nghịch với nguy cơ mắc bệnh Parkinson", theo Eat This, Not That!

Trái cây họ cam quýt chứa nhiều vitamin C Shutterstock

Nghiên cứu đã xem xét hồ sơ sức khỏe của hơn 43.800 người lớn trong độ tuổi 18-94 từ năm 1997 đến năm 2016 và phân tích câu trả lời của họ cho một bảng câu hỏi về chế độ ăn uống, và kết quả.

"Chế độ ăn uống của bạn là vấn đề quan trọng", nhà nghiên cứu Ylva Trolle Lagerros, tiến sĩ, bác sĩ tại Trung tâm Chuyên khoa Béo phì ở Stockholm và phó giáo sư tại Karolinska Institutet, nói với Eat This, Not That!

Tiến sĩ Lagerros cho biết thêm: "Nếu bạn chọn thực phẩm trong chế độ ăn uống giàu vitamin E và C, chẳng hạn như dầu thực vật, các loại hạt và trái cây họ cam quýt hoặc quả mọng, nó có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh Parkinson sau này trong cuộc sống".

Vì vậy, những gì bạn nên ăn? Tiến sĩ Lagerros khuyên bạn nên ăn 500 gram, hoặc hơn 1 pound trái cây và rau quả, mỗi ngày.

"Trái cây, rau, quả mọng, hạt và dầu thực vật... đó là điểm khởi đầu tốt cho một lối sống lành mạnh mới. Nếu bạn vẫn sử dụng bơ trong chảo rán của mình, hãy thử dầu thực vật hoặc ít nhất là thử một nửa", tiến sĩ Lagerros nói thêm.

Theo những phát hiện này, bạn càng bổ sung nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào chế độ ăn uống của mình, thì nguy cơ phát triển bệnh Parkinson càng giảm, theo Eat This, Not That!