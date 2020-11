Vi khuẩn kháng kháng sinh tại Việt Nam ở mức độ nghiêm trọng

Chiều 25.11, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã tổ chức họp báo về chủ đề “Sử dụng kháng sinh đúng cách” nhân tuần lễ “Nâng cao nhận thức về phòng chống kháng thuốc”.

Hiện, Bộ Y tế với sự hỗ trợ của WHO đang triển khai nghiên cứu đánh giá về sử dụng kháng sinh tại 16 bệnh viện tuyến tỉnh và T.Ư, sẽ sớm có kết quả vào năm tới. Đó sẽ là cơ sở để có thêm các giải pháp cho việc sử dụng kháng sinh hợp lý.

Việt Nam đã ghi nhận các vi khuẩn thường gặp là nguyên nhân phổ biến gây viêm phổi, viêm đường tiết niệu , nhiễm trùng huyết… đã kháng kháng sinh, thậm chí kháng với nhiều loại kháng sinh bao gồm cả kháng sinh thế hệ mới. Vi khuẩn kháng và đa kháng thuốc khiến bệnh nhân phải kéo dài ngày điều trị, tăng nguy cơ tử vong do không có thuốc chữa. Trong vụ dịch Covid-19 vừa qua, đã có ca bệnh nhiễm vi rút SARS-CoV-2 bội nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc tử vong do vi khuẩn kháng lại các thuốc điều trị.

Theo tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam, Việt Nam hiện là một trong 94 quốc gia trên thế giới tham gia hệ thống quản lý, giám sát và sử dụng kháng sinh do WHO triển khai. Mặc dù chưa có kết quả đầy đủ, nhưng qua thực tế và nghiên cứu ban đầu cho thấy, kháng kháng sinh tại Việt Nam ở mức độ nghiêm trọng. Không chỉ kiểm soát trên người, cần tăng cường kiểm soát sử dụng kháng sinh trong nông nghiệp (bao gồm chăn nuôi, trồng trọt).