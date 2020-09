Vì sao nhiều người còn trẻ mà đã bị nếp nhăn?

Mọi người thường liên tưởng vết chân chim và đường cười với việc già đi. Nhưng những dấu hiệu lão hóa này đôi khi không liên quan gì đến lão hóa cả.

Các yếu tố môi trường và lối sống khác có thể ảnh hưởng đến ngoại hình của bạn, bao gồm chế độ ăn uống kém, thiếu ngủ và căng thẳng mạn tính.

Hãy nhớ giải quyết những nguyên nhân chính gây ra nếp nhăn và tránh những thực phẩm khiến bạn già trước tuổi, theo Eat This, Not That!

1. Mặt trời

Khi đi ra ngoài nắng, đặc biệt là nếu bạn tiếp xúc với nước, hãy nhớ thoa lại kem chống nắng thường xuyên và ăn những thực phẩm này để ngăn ngừa cháy nắng. Shutterstock

Không có gì ngạc nhiên khi thủ phạm lớn nhất gây ra nếp nhăn là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cả tia UVA xuyên qua các lớp sâu nhất của da và tia UVB, gây cháy nắng, có thể dẫn đến lão hóa sớm và nếp nhăn. Tránh nắng không chỉ để bảo vệ bạn khỏi ung thư da mà còn giúp bạn trông trẻ trung.

Tiến sĩ, bác sĩ da liễu Jerome Potozkin (Mỹ) cho biết: Loại đầu tiên và phổ biến nhất của nếp nhăn da là do tác hại của ánh nắng mặt trời mạn tính. Tác hại của ánh nắng mặt trời làm mất collagen và elastin, dẫn đến nhăn da.

2. Ô nhiễm

Bạn có thể không nghĩ nhiều về môi trường sống, nhưng nó có thể tác động lớn đến những nếp nhăn sâu và nếp nhăn. Tiến sĩ, bác sĩ da liễu Maral K. Skelsey, và là Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Da liễu Washington (Mỹ), giải thích: Ô nhiễm là một yếu tố môi trường khác - góp phần gây ra tác hại của các gốc tự do, theo Eat This, Not That!

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2010 được công bố trên Tạp chí Da liễu Điều tra cho thấy phụ nữ sống ở thành thị có nhiều nếp nhăn và đồi mồi hơn những người sống ở nông thôn trong khoảng thời gian 24 năm. Nếu bạn sống ở một thành phố đông dân cư, hãy nhớ rửa mặt vào buổi tối trước khi đi ngủ để loại bỏ các hạt ô nhiễm.

3. Thiếu ngủ

Ngủ đủ giấc là điều cần thiết để giúp bạn cảm thấy tốt nhất và thậm chí có thể giúp bạn giảm cân. Nhưng bạn có biết nó cũng có thể giúp làn da của bạn luôn mịn màng? Tiến sĩ Skelsey (Mỹ) giải thích: Thiếu ngủ góp phần gây ra nếp nhăn vì độ pH của da bị thay đổi do ngủ không đủ và khả năng duy trì độ ẩm của các tế bào da. Ngoài ra, trong khi ngủ, các chất độc được thải ra khỏi cơ thể, theo Eat This, Not That!

Hãy đảm bảo ngủ đủ 6-8 giờ mỗi đêm để có lợi ích tối đa cho sức khỏe

4. Căng thẳng

Lịch trình làm việc bận rộn hoặc cuộc sống cá nhân không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn, nó cũng có thể ảnh hưởng đến thể chất của bạn.

Tiến sĩ Skelsey nói: Căng thẳng làm tăng nồng độ cortisol, làm giảm khả năng giữ ẩm của da. Lượng đường trong máu tăng cao cũng làm tổn hại đến các sợi collagen và elastin trong da. Đây là những cấu trúc hỗ trợ quan trọng giúp da không bị chảy xệ và hình thành nếp nhăn.

Cố gắng tìm cách để giảm căng thẳng, cho dù đó là đi dạo sau bữa tối, đi chơi với bạn bè hoặc gặp bác sĩ trị liệu.

5. Đường

Đường gây tăng cân, đặc biệt là ở bụng của bạn. Và có một lý do khác để bạn bỏ đồ ngọt và nước ngọt, đó là chúng làm lão hóa làn da của bạn.

"Ăn quá nhiều đường chắc chắn sẽ dẫn đến lão hóa sớm. Sau khi ăn đường, nó sẽ trải qua một quá trình gọi là glycation, liên quan đến liên kết với các protein khác nhau trong cơ thể chúng ta", Kristina Goldenberg, bác sĩ da liễu ở Mỹ, giải thích.

Để có lợi ích tối đa cho sức khỏe và sắc đẹp, hãy thử cắt giảm lượng đường trong hai tuần. Bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn, giảm cân và bắt đầu quay ngược đồng hồ về các nếp nhăn.

6. Nheo mắt

Nếu bạn đã đeo cùng một cặp kính cũ trong nhiều năm thì nên thay ngay kính mới, vì nó đang làm tổn thương mắt của bạn.

Bác sĩ Goldenberg giải thích: "Nheo mắt và các biểu hiện khác trên khuôn mặt là kết quả của quá trình co cơ. Các cơ được sử dụng càng nhiều, chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn". Những chuyển động của cơ này khiến các tế bào da bị ép lại và hình thành nếp nhăn. Do đó, nheo mắt quá mức sẽ dẫn đến nếp nhăn sâu hơn và mất độ đàn hồi của da, theo Eat This, Not That!

Hãy đến gặp bác sĩ đo thị lực của bạn để được kê đơn phù hợp càng sớm càng tốt và đeo kính râm bất cứ khi nào bạn ra nắng.

7. Uống bằng ống hút

Uống các chất lỏng như trà đá và nước lạnh từ ống hút có thể bảo vệ răng của bạn không bị ố vàng, nhưng nó cũng có thể khiến các nếp nhăn quanh miệng bạn hình thành. Tương tự như việc nheo mắt gây ra nếp nhăn quanh mắt, việc uống nước bằng ống hút sẽ tạo ra các nếp nhăn trên và xung quanh môi của bạn, theo Eat This, Not That!

8. Da khô

Da khô không chỉ gây khó chịu, nó còn có thể “thêm nhiều tuổi” vào cuộc đời của bạn. Tiến sĩ Skelsey giải thích: Da khô kinh niên cũng dễ bị nếp nhăn hơn.

Hãy đảm bảo bạn dưỡng ẩm cả ngày và đêm, đặc biệt là trên da mặt. Đầu tư vào kem dưỡng dưới mắt cũng là một ý kiến hay vì vùng da dưới mắt mỏng hơn và dễ bị nếp nhăn hơn.

9. Hút thuốc

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên: sau ánh nắng mặt trời, hút thuốc là một trong những thủ phạm lớn nhất gây ra nếp nhăn. Vị trí của điếu thuốc trong miệng không chỉ dẫn đến nếp nhăn mà chính chất độc từ điếu thuốc có thể làm lão hóa làn da của bạn.

Tiến sĩ Skelsey giải thích: “Nicotine trong thuốc lá làm thu hẹp các mạch máu trên da, khiến da dễ bị nhăn hơn vì các chất dinh dưỡng quan trọng không thể đến được lớp biểu bì. Thêm vào đó, hút thuốc có liên quan đến ung thư phổi và bệnh tim mạch. Bạn có thể đã nghe điều này trước đây, nhưng nó vẫn phải nhắc lại: bỏ hút thuốc càng sớm càng tốt!