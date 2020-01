Việt Nam báo cáo ca vi rút Vũ Hán trên báo quốc tế

Báo cáo về ca bệnh vi rút Vũ Hán vừa được đăng trên tạp chí y khoa quốc tế The New England Journal of Medicine (ngày 28.1) của các bác sĩ Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo báo cáo, sự xuất hiện và lan truyền của vi rút corona mới (2019-nCoV) từ Vũ Hán ( Trung Quốc ), đã trở thành mối lo ngại về sức khỏe toàn cầu. Kể từ khi phát hiện vi rút nCoV vào cuối tháng 12.2019, một số quốc gia đã báo cáo các trường hợp nhập cảnh trong số những du khách trở về từ Trung Quốc. Tuy nhiên, hai bệnh nhân Trung Quốc bị viêm phổi Vũ Hán được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) là trường hợp "một cụm gia đình 2019-nCoV" có nguồn gốc từ một người đàn ông Trung Quốc.

Vào ngày 22.1, người đàn ông 65 tuổi đã được đưa vào Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, trong tình trạng sốt thấp và mệt mỏi. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường tuýp 2, bệnh tim mạch vành được đặt stent và ung thư phổi.

Bệnh nhân bị bệnh sốt vào ngày 17.1, tổng cộng 4 ngày sau khi ông và vợ bay đến Hà Nội từ Vũ Hán (Trung Quốc, nơi xảy ra vụ dịch 2019-nCoV). Bệnh nhân không có tiếp xúc với khu chợ nơi bán động vật chết và sống ở Vũ Hán.

Xét nghiệm đàm của bệnh nhân cho kết quả dương tính (nhiễm) vi rút nCoV.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị bằng các thuốc chống vi rút, kháng sinh phổ rộng và các liệu pháp hỗ trợ theo pháp đồ điều trị của Bộ Y tế.

X-quang phổi thu được khi nhập viện cho thấy bệnh nhân thâm nhiễm ở thùy trên của phổi trái.

Sau đó, bệnh nhân được hỗ trợ thở ô xy thông qua ống thông mũi vì chứng khó thở khi bị thiếu ô xy.

Bệnh nhân hết sốt vào ngày 25.1. Ngày 26.1, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân được cải thiện.

Trong khi đó, vợ của bệnh nhân được kiểm tra, theo dõi và không có triệu chứng bệnh.

Con trai của bệnh nhân (27 tuổi), trước khi gặp bệnh nhân, hoàn toàn khỏe mạnh, đã sống ở Long An, từ tháng 10.2019 và không đi du lịch đến khu vực nào có bệnh viêm phổi Vũ Hán đang lan rộng, cũng như đã không có bất kỳ liên lạc với ai trở về từ khu vực có dịch.

Đến ngày 17.1, anh con trai gặp cha mẹ của mình ở Nha Trang (Khánh Hòa) và ở chung phòng với cha mẹ trong 3 ngày, trong một phòng khách sạn có máy lạnh.

Đến ngày 20.1, người con trai có triệu chứng ho khan và sốt, đồng thời bị nôn mửa và đi đại tiện một lần trước khi nhập viện.

Người con trai nhập viện cùng với cha mình tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 22.1, với biểu hiện đặc trưng là sốt (39°C). Xét nghiệm của anh cũng cho kết quả dương tính với vi rút corona mới.

“Điều này cho thấy thời gian ủ bệnh của vi rút nCoV có thể là 3 ngày hoặc ít hơn trong trường hợp này”, báo cáo nêu.

Qua quá trình điều trị, tình trạng người con trai đã ổn định sau ngày 23.1.

Đồng thời, các chuyên gia cũng nhận định: “Cha của anh được cho là nguồn lây nhiễm. Tuy nhiên, việc xác định trình tự các chủng từ hai bệnh nhân để xác định việc truyền 2019-nCoV từ cha sang con chưa được thực hiện”.

Gia đình này đã đi đến bốn thành phố trên khắp Việt Nam bằng nhiều hình thức vận chuyển khác nhau, bao gồm máy bay, tàu hỏa và taxi. Tổng cộng có 28 liên hệ gần gũi đã được xác định và giám sát. Tuy nhiên, đến nay, chưa có ai sốt hay xuất hiện các triệu chứng viêm phổi Vũ Hán.