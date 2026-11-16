Sức mua giảm, ô tô hybrid Honda hút khách, xe Toyota vẫn bán chạy nhất

Cùng với biến động về sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam, lượng tiêu thụ ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) tại Việt Nam trong tháng 10.2026 cũng hãm phanh sau bước tăng trưởng trong tháng 9.2026. Xe hybrid của các thương hiệu Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế, tuy nhiên miếng bánh thị phần đã ít nhiều thay đổi.

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Sức mua giảm kéo doanh số ô tô hybrid lao dốc

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 10.2026, doanh số bán ô tô mới các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 28.957 xe ô tô các loại, giảm 17% so với tháng 9.2026. Như vậy, sau khi tăng trưởng trong tháng 9, thị trường ô tô lập sụt giảm cho thấy sự biến động về sức mua. Trong bối cảnh đó, phân khúc ô tô hybrid cũng chứng kiến doanh số lao dốc.

Doanh số ô tô hybrid Tháng 1.2026 863 Tháng 2.2026 1119 Tháng 3.2026 3143 Tháng 4.2026 1723 Tháng 5.2026 1670 Tháng 6.2026 2347 Tháng 7.2026 1636 Tháng 8.2026 1388 Tháng 9.2026 2168 Tháng 10.2026 1891

Theo VAMA, tổng lượng ô tô hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường trong tháng 10 vừa qua đạt 1.891 xe, giảm 277 xe tương đương 12,8% so với tháng 9.2026. Dù vậy, đây vẫn là một trong những tháng bán hàng có kết quả tốt nhất của dòng ô tô hybrid tại Việt Nam tính từ đầu năm 2026 đến nay, chỉ xếp sau tháng 3 (đạt 3.143 xe), tháng 6 (đạt 2.347 xe) và tháng 9 (đạt 2.168 xe).

Con số trên vẫn chưa phản ánh hết quy mô của thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam do chưa bao gồm doanh số bán các phiên bản hybrid của một số mẫu xe do KIA phân phối tại Việt Nam như KIA Carnival HEV, Sportage HEV hay Sorento HEV… cũng như lượng xe hybrid của Hyundai, Mercedes-Benz hay các hãng xe Trung Quốc bán ra thị trường.

Ô tô hybrid Honda hút khách nhưng xe Toyota vẫn bán chạy nhất

Trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô sụt giảm kéo doanh số mảng xe hybrid lao dốc, khá bất ngờ khi Honda lại cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA, tổng lượng ô tô hybrid Honda bán ra trong tháng 10.2026 đạt 348 xe, tăng 114 xe tương đương 33% so với tháng 9.2026.

Tổng lượng ô tô hybrid Honda bán ra trong tháng 10.2026 đạt 348 xe, tăng 114 xe tương đương 33% so với tháng 9.2026 Ảnh: BÁ HÙNG

Ngoại trừ Honda Civic e:HEV RS không bán được xe nào, hai mẫu xe hybrid còn lại trong danh mục sản phẩm Toyota, gồm Honda CR-V e:HEV RS và Honda HR-V e:HEV RS đều ghi nhận sự tăng trưởng. Cụ thể, Honda CR-V e:HEV RS bán ra 277 xe, tăng 88 xe so với tháng trước đó đồng thời xếp thứ ba trong số các mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất thị trường. Honda HR-V e:HEV RS đạt 71 xe, tăng 27 xe so với tháng trước đó.

Ô tô hybrid Honda hút khách nhưng xe hybrid Toyota vẫn bán chạy nhất. Cụ thể, trong tháng 10 vừa qua, Toyota bán ra 1.478 xe hybrid tại Việt Nam, giảm 343 xe tương đương 18,8% so với tháng trước.

Bộ đôi Toyota Corolla Cross HEV và Toyota Innova Cross HEV vẫn là những mẫu xe hybrid bán chạy nhất với doanh số lần lượt 587 xe và 467 xe. Các mẫu mã còn lại như Toyota Yaris Cross HEV đạt 274 xe, giảm 139 xe; Toyota Land Cruiser HEV đạt 70 xe, giảm 46 xe; Toyota Alphard HEV đạt 65 xe, giảm 48 xe so với tháng trước đó.

Doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam tháng 10.2026 Nguồn: VAMA

Suzuki cũng chỉ đạt 65 xe, giảm 48 xe tương đương 43% so với tháng trước đó, đây cũng chính là kết quả bán hàng của mẫu XL7 Hybrid trong bối cảnh Fronx Hybrid không được hãng xe Nhật Bản công bố doanh số.

Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam đạt 17.948 xe, tăng 6.766 xe, tương đương gần 37,7% so với cùng kỳ năm ngoái.