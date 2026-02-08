Sức mua, nhìn từ cửa ngõ đất nước

Ở thời điểm này, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sân bay Nội Bài (Hà Nội) đang gồng mình đón một lượng khách khổng lồ, cao nhất trong lịch sử. Sau một năm làm ăn xa nhà, nhu cầu về quê ăn tết hay du lịch nghỉ ngơi... là điều dễ hiểu, cứ đến hẹn lại lên. Tuy nhiên việc chọn máy bay làm phương tiện gia tăng mạnh mẽ cho thấy thu nhập của nhiều người, nhiều gia đình năm qua đã tốt hơn. Bởi vé máy bay tết luôn đắt đỏ bậc nhất nhưng mở bán bao nhiêu hết bấy nhiêu, các hãng bay tăng chuyến tăng tải "kịch trần" vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Thống kê cho thấy, sân bay Tân Sơn Nhất dịp cao điểm tết mỗi ngày có gần 940 chuyến bay, có ngày hơn ngàn chuyến, lượng khách trung bình lên đến 145.000 người/ngày... Nội Bài cũng không nhàn hơn, cũng đón một lượng khách lớn nhất từ trước tới nay. Thậm chí ra tết tình hình còn căng hơn. Nhưng cái căng này như nói trên, là dấu hiệu của sức mua gia tăng và chất lượng đời sống người dân nói chung được cải thiện.

Không chỉ người dân về quê ăn tết, lượng khách quốc tế đến VN tháng 1 cũng lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" với gần 2,5 triệu người. Vì thế có thể nói, Tân Sơn Nhất, Nội Bài và các cảng hàng không trên cả nước đang trong giai đoạn nhộn nhịp nhất, bận rộn nhất.

Chúng ta đều biết, lượng khách qua các sân bay, nơi được mệnh danh là cửa ngõ đất nước, chính là thước đo sức khỏe của nền kinh tế. Nó thể hiện rõ nhất thu nhập của người dân, sự sôi động của thương mại và sức hấp dẫn của một điểm đến. Ở thời điểm hiện tại, khi VN đang thúc đẩy tăng trưởng cao trong một giai đoạn dài thì khởi đầu tích cực này mang lại một khí thế mới cho đất nước. Đặc biệt, khí thế đó được tạo ra ở khu vực du lịch, dịch vụ, thương mại với giá trị gia tăng cao, mức độ lan tỏa lớn thì đóng góp vào tăng trưởng càng lớn. Đơn cử du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, đầu vào đầu ra của nhiều ngành khác, lượng khách quốc tế đến VN tháng 1 lập kỷ lục sẽ thúc đẩy lữ hành, lưu trú, vận tải, hàng không, ẩm thực, bất động sản, tiêu dùng, xuất khẩu tại chỗ... phát triển, kéo theo việc làm, thu nhập của người dân trong các lĩnh vực này, doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành này tăng theo. Đây là đà, là trớn để sang năm, khi VN đăng cai APEC 2027 thì du lịch sẽ thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, đột phá và đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng quốc gia cũng như hình ảnh, vị thế VN trên trường quốc tế. Tương tự, lĩnh vực hàng không năm nay cũng sẽ có sự tham gia của nhiều sân bay lớn, nhỏ. Trong đó không thể không nhắc đến sân bay Long Thành, nơi được thiết kế thành hệ sinh thái dịch vụ hàng không với lưu trú, khách sạn, hội nghị, thương mại, y tế, đào tạo, bảo dưỡng, logistics, khu phi thuế quan và dịch vụ tài chính. Mục tiêu là từng bước hình thành "thành phố sân bay", trung tâm dịch vụ và trung chuyển của Đông Nam Á ở "cửa ngõ" mới, lớn nhất cả nước. Chưa kể mỗi sân bay đưa vào hoạt động còn kéo theo sự kết nối hạ tầng, công nghệ, thúc đẩy cả một vùng phát triển.

Sự nhộn nhịp ở cửa ngõ đất nước có thể khiến thời gian ra sân bay nhiều hơn, thời gian ở phòng chờ lâu hơn, đường về quê vất vả hơn ít nhiều với mỗi chúng ta. Nhưng nhìn ở góc độ tích cực thì nó báo hiệu sức khỏe của nền kinh tế tốt hơn; sức mua trong nền kinh tế gia tăng, sức hấp dẫn của VN trong mắt du khách quốc tế cao hơn...; từ đó tác động trở lại đến tiêu dùng, việc làm, sản xuất trong xã hội và thu nhập của người dân. Đây cũng chính là mục tiêu cao nhất của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới, trở thành nước giàu có, thịnh vượng.