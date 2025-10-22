Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Sức trẻ đầy nội lực của văn chương TP.HCM

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
22/10/2025 06:20 GMT+7

Sáng 21.10, Sở VH-TT TP.HCM và Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức tọa đàm Sức trẻ văn chương phương Nam, trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM.

Các nhà văn trẻ TP.HCM như Bùi Tiểu Quyên, Nguyễn Đinh Khoa, Trần Đức Tín, Võ Thu Hương… cùng các khách mời: TS Hồ Khánh Vân, TS - nhà thơ La Mai Thi Gia, PGS-TS - nhà văn Bùi Thanh Truyền đã có dịp cùng độc giả trao đổi về những vấn đề thời sự của văn chương phương Nam rộng mở không gian sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, văn trẻ thời công nghệ AI "càn quét" và làm gì để có thêm nhiều tác phẩm hay phục vụ công chúng…

- Ảnh 1.

(Từ trái sang) Các nhà văn Bùi Tiểu Quyên, Nguyễn Đinh Khoa, Võ Thu Hương, Trần Đức Tín trao đổi tại tọa đàm

ẢNH: QUỲNH TRÂN


Nhà văn Bùi Tiểu Quyên - Giải thưởng tác giả trẻ Hội Nhà văn TP.HCM năm 2014, Giải thưởng Văn học thiếu nhi (Hội Nhà văn TP.HCM, 2021) - chia sẻ: "Các cây bút trẻ luôn có sẵn nguồn năng lượng dồi dào, lúc nào cũng cảm thấy bị thôi thúc trước nhịp sống đô thị đang hối hả từng ngày. Các thế hệ cứ thế tiếp bước, truyền cảm hứng cho nhau để cho dòng sông văn chương phương Nam tràn đầy nội lực, chảy mãi".

Nhà văn Võ Thu Hương, Ủy viên Hội đồng Văn học thiếu nhi (Hội Nhà văn VN), khẳng định: "Không chỉ là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, TP.HCM đang có đội ngũ nhiều cây bút mới năng động, lực lượng độc giả hùng hậu, tạo ra cú hích lớn cho sức trẻ văn chương phương Nam luôn bền bỉ và lâu dài".

Giải thưởng tác giả trẻ của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2024 Nguyễn Đinh Khoa mang đến câu chuyện sinh động về công nghệ AI đang ảnh hưởng đến công việc sáng tác của người trẻ. Nguyễn Đinh Khoa cho rằng một thực trạng rất đáng lo là AI đang can thiệp khá sâu vào công việc của nhà văn, nhưng anh khẳng định: "Rõ ràng khi đọc một tác phẩm được viết có sự can thiệp của AI, người đọc có thể nhận ra ngay cái nào AI tạo ra, cái nào do con người rút ruột viết, bởi câu chữ của con người là "hạt giống tâm hồn", kết quả của rất nhiều thời gian và trí lực".

Tại tọa đàm, các khách mời cũng ghi nhận các cuộc thi sáng tác văn học trên báo chí và trường đại học tại TP.HCM đang là những "trạm sạc" quan trọng trên hành trình văn chương trẻ luôn hấp dẫn nhưng cũng đầy nhọc nhằn. 

