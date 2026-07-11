SuntoryPepsico khánh thành nhà máy đẳng cấp châu Á trị giá 300 triệu USD

Với tổng đầu tư dự kiến 300 triệu USD, Nhà máy tại Tây Ninh không chỉ nâng cao năng lực sản xuất của Suntory PepsiCo mà còn khẳng định cam kết đầu tư dài hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam ẢNH: CHU LAM

Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam vừa chính thức khánh thành nhà máy hiện đại quy mô châu Á tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Đây là nhà máy thứ 6 của Suntory PepsiCo tại Việt Nam và là nhà máy lớn nhất, hiện đại nhất của Suntory PepsiCo với tổng đầu tư dự kiến cho toàn dự án khoảng 300 triệu USD. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình hơn 30 năm phát triển của công ty tại Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những cơ sở sản xuất quy mô hàng đầu trong mạng lưới Suntory PepsiCo tại khu vực châu Á.

Là cơ sở sản xuất hiện đại và lớn nhất của Suntory PepsiCo Việt Nam, nhà máy tại Tây Ninh được tích hợp tự động hóa, công nghệ kỹ thuật số và các hệ thống sản xuất thông minh xuyên suốt toàn bộ quy trình sản xuất - từ tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, đóng gói đến lưu kho và logistics. Năng lực sản xuất của nhà máy thuộc nhóm tiên tiến hàng đầu trong khu vực, trong đó, dây chuyền lon vận hành với tốc độ lên tới 120.000 lon mỗi giờ và dây chuyền PET đạt 84.000 chai mỗi giờ.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực sản xuất, nhà máy còn được trang bị để sản xuất các sảnphẩm sử dụng bao bì 100% nhựa tái chế (rPET), góp phần củng cố cam kết của SuntoryPepsiCo đối với mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sản phẩm và phát triển các giải pháp bao bì bền vững trong thời gian tới ẢNH: CHU LAM

Nhà máy cũng sở hữu kho tự động hoàn toàn đầu tiên của Suntory PepsiCo trong khu vực châu Á. Bên cạnh việc nâng cao năng lực sản xuất, nhà máy còn được trang bị để sản xuất các sản phẩm sử dụng bao bì 100% nhựa tái chế (rPET), góp phần củng cố cam kết của Suntory PepsiCo đối với mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sản phẩm và phát triển các giải pháp bao bì bền vững trong thời gian tới.

Có diện tích khoảng 15.000 m2, kho tự động này có sức chứa 43.000 pallet, với các hệ thống robot tự động thực hiện việc lưu trữ, xuất nhập và vận chuyển hàng hóa theo dữ liệu thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường an toàn lao động và tối ưu khả năng đáp ứng linh hoạt của chuỗi cung ứng ẢNH: CHU LAM

Ông Josuke Kimura, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Điều hành Suntory Beverage & Food, chia sẻ: Nhà máy nước giải khát tại Tây Ninh đánh dấu thêm cột mốc quan trọng trong hành trình 'Phát triển vì những điều tốt đẹp' của Suntory tại Việt Nam, qua đó tiếp tục củng cố cam kết dài hạn của công ty thông qua năng lực sản xuất tiên tiến và đổi mới sáng tạo. "Là một trong những thị trường tăng trưởng đầy triển vọng nhất của chúng tôi tại châu Á, Việt Nam đang ghi nhận sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng. Khoản đầu tư này tăng cường khả năng của chúng tôi trong việc đáp ứng người tiêu dùng Việt Nam với tốc độ nhanh hơn, quy mô lớn hơn và năng lực đổi mới mạnh mẽ hơn, đồng thời mở ra tiềm năng phục vụ cả khu vực. Sự tăng trưởng tích cực của các thương hiệu cùng vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường càng củng cố niềm tin của chúng tôi vào định hướng phát triển hiện nay, nhằm tạo ra nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng, cộng đồng và các thế hệ tương lai", ông Josuke Kimura nhấn mạnh.



