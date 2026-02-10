Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sương mù dày đặc, những chuyến bay tết nào bị ảnh hưởng?

Mai Hà
Mai Hà
10/02/2026 11:08 GMT+7

Dự kiến cao điểm tết từ nay đến 28.2 (12 tháng giêng) khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ sẽ có sương mù dày đặc, ảnh hưởng nhiều chuyến bay.

Từ nay đến ngày 28.2 khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ bước vào giai đoạn thời tiết đặc trưng với sương mù dày, mưa phùn và tầm nhìn hạn chế, đặc biệt vào sáng sớm và đêm muộn.

Sương mù dày đặc, những chuyến bay tết nào bị ảnh hưởng?- Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài

ẢNH: NIA

Các sân bay như Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Huế) thường xuyên ghi nhận tình trạng tầm nhìn giảm thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh.

Trong điều kiện thời tiết không đạt tiêu chuẩn khai thác, chuyến bay có thể phải lùi giờ khởi hành, chờ cải thiện tầm nhìn hoặc chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị.

Khi các chuyến bay đến những sân bay bị ảnh hưởng bởi sương mù không thể cất, hạ cánh đúng kế hoạch, lịch khai thác chung có thể thay đổi do tác động dây chuyền, ảnh hưởng đến giờ bay của nhiều chuyến trong ngày.

Vietnam Airlines Group cho biết đang theo dõi sát diễn biến thời tiết và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý không lưu để xây dựng phương án khai thác linh hoạt, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hành khách.

Hãng khuyến nghị hành khách thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay qua website, ứng dụng di động, tổng đài hoặc các kênh chính thức trước khi ra sân bay, đồng thời đến sớm hơn so với thông thường, đặc biệt với các chuyến bay sáng sớm và đêm muộn.

Vietnam Airlines Group dự kiến thực hiện hơn 1.300 chuyến bay đêm từ ngày 1.2 - 3.3, cung ứng gần 300.000 ghế phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp tết năm nay.

Sân bay Nội Bài dự báo nhu cầu đi lại trong dịp tết sắp tới sẽ tăng trưởng mạnh cả quốc nội và quốc tế. Cụ thể, trong 7 ngày trước tết (từ 10 - 16.2), dự kiến hơn 725.000 lượt khách, tăng 16% và 4.467 lượt chuyến bay, tăng 12,5% so với cùng kỳ. 

Ngày cao điểm nhất trước tết là vào ngày 28 tháng chạp (14.2) với lượng khách vượt mốc 116.000 lượt khách và 674 lượt chuyến bay.

Giai đoạn sau tết thậm chí còn ghi nhận sản lượng cao hơn với 737.272 lượt khách, tăng 12%; 4.530 lượt chuyến bay, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Ngày cao điểm nhất sau tết vào mùng 6 tết (22.2), với khoảng 117.298 lượt khách với 676 lượt chuyến bay.

Tại Tân Sơn Nhất, dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 14 - 22.2), tổng số chuyến bay khai thác trung bình một ngày dự kiến đạt khoảng 940 chuyến, tăng khoảng 25% so với lịch bay hiện tại (754 chuyến/ngày) và tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Về sản lượng hành khách, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 145.000 hành khách/ngày, tăng khoảng 20% so với mức hiện tại (120.000 khách/ngày) và tăng khoảng 8% so với dịp tết năm 2025.


