'Supergirl' thất thế ngay khi ra mắt

Sau thành công của Superman trong việc mở ra chương mới cho Vũ trụ điện ảnh DC (DCU), Supergirl được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút của thương hiệu dưới sự điều hành của James Gunn và Peter Safran. Tuy nhiên, chỉ sau cuối tuần đầu công chiếu, bộ phim do Craig Gillespie đạo diễn và Milly Alcock thủ vai chính lại tạo nên làn sóng tranh luận khi vừa có màn ra mắt phòng vé không đạt kỳ vọng, vừa nhận về những đánh giá trái chiều từ giới phê bình.

Theo AP và Entertainment Weekly, tính đến ngày 28.6 Supergirl thu khoảng 38 triệu USD tại Bắc Mỹ và 68 triệu USD trên toàn cầu. Con số này thấp hơn dự báo ban đầu của các hãng phân tích, đồng thời không thể vượt qua Toy Story 5, bộ phim tiếp tục giữ ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ. Với kinh phí sản xuất được cho là khoảng 170 triệu USD, chưa tính chi phí quảng bá, màn khởi đầu của Supergirl được xem là chưa đáp ứng kỳ vọng dành cho một bom tấn siêu anh hùng.

Kết quả này càng gây chú ý khi đặt cạnh Superman phát hành trước đó. Bộ phim về người đàn ông thép từng mở màn ấn tượng, tạo cú hích cho kế hoạch tái thiết DC Studios. Trong khi đó, Supergirl lại cho thấy sức hút của dòng phim siêu anh hùng vẫn chưa thực sự phục hồi sau giai đoạn nhiều tác phẩm liên tiếp gây thất vọng tại phòng vé.

Milly Alcock trong vai Supergirl, nhân vật chính của bộ phim cùng tên Ảnh: Cắt từ trailer phim Supergirl

Không chỉ gặp khó ở thị trường Bắc Mỹ, Supergirl còn có màn khởi đầu kém khả quan tại Trung Quốc - thị trường từng đóng vai trò quan trọng đối với nhiều bom tấn Hollywood. Theo các số liệu phòng vé được truyền thông quốc tế tổng hợp, bộ phim chỉ thu về khoảng 320.000 USD trong ngày đầu công chiếu, xếp sau nhiều tác phẩm nội địa.

Giới quan sát cho rằng đây là minh chứng cho sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả nước này. Nếu cách đây vài năm, các phim siêu anh hùng của Marvel hay DC thường dễ dàng đạt doanh thu hàng trăm triệu USD tại Trung Quốc, thì hiện nay khán giả ngày càng ưu tiên các tác phẩm nội địa. Không ít bom tấn Hollywood gần đây cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi có doanh thu thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

'Supergirl' nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình

Bên cạnh doanh thu, chất lượng của Supergirl cũng trở thành chủ đề tranh luận. Trên các trang tổng hợp đánh giá, bộ phim nhận số điểm ở mức trung bình, phản ánh sự chia rẽ rõ rệt giữa các nhà phê bình. Dù vậy, phần lớn ý kiến đều thống nhất rằng Milly Alcock là điểm sáng nổi bật nhất của tác phẩm.

Tờ The Guardian đánh giá nữ diễn viên 26 tuổi đã mang đến hình ảnh Kara Zor-El gai góc, nổi loạn nhưng vẫn giàu cảm xúc. Theo cây bút phê bình của tờ báo, Supergirl có nhịp kể nhanh, dễ tiếp cận hơn nhiều tác phẩm DC trước đây và là tín hiệu tích cực cho giai đoạn phát triển mới của hãng.

Trong khi đó, Variety lại đưa ra nhận định kém lạc quan hơn. Tờ báo cho rằng kịch bản thiếu điểm nhấn, các tuyến truyện rời rạc và chưa khai thác hiệu quả tiềm năng của nhân vật chính. Variety nhận xét Milly Alcock đã nỗ lực tạo dấu ấn với hình tượng Supergirl mạnh mẽ, song diễn xuất của cô không đủ cứu một tác phẩm còn nhiều hạn chế. Các bài đánh giá đều ghi nhận màn thể hiện thuyết phục của Milly Alcock, nhưng cho rằng quá trình chuyển thể từ nguyên tác chưa thật sự trọn vẹn, khiến bộ phim thiếu chiều sâu về cảm xúc và chưa tạo được bản sắc riêng.

Sự trái chiều này cũng phản ánh bối cảnh chung của dòng phim siêu anh hùng trong vài năm gần đây. Sau thời kỳ thống trị phòng vé toàn cầu, nhiều tác phẩm của cả Marvel lẫn DC đều không còn duy trì được sức hút như trước. Khán giả ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào chất lượng kịch bản và cách kể chuyện thay vì chỉ dựa vào thương hiệu hay kỹ xảo hoành tráng.

Dẫu vậy, giới phân tích cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận về số phận của Supergirl. Hiệu ứng truyền miệng trong những tuần tới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với doanh thu của bộ phim. Bên cạnh đó, diễn xuất được đánh giá tích cực của Milly Alcock cũng được xem là nền tảng để DC tiếp tục phát triển nhân vật Supergirl trong các dự án tiếp theo.

Với kết quả mở màn chưa như kỳ vọng và phản ứng trái chiều từ giới chuyên môn, Supergirl đang đứng trước thử thách lớn. Thành công hay thất bại của bộ phim không chỉ quyết định tương lai của một nhân vật biểu tượng, mà còn phần nào phản ánh chặng đường tái thiết đầy tham vọng của DC Studios dưới thời James Gunn.