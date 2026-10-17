Sụt cân không rõ nguyên nhân: Khi nào cần cảnh giác ung thư?

Theo dõi cân nặng và những triệu chứng đi kèm giúp mỗi người nhận biết sớm các thay đổi bất thường của cơ thể, theo tờ Hindustan Times.

Sụt cân không chỉ do ung thư

Bác sĩ Anindya Mukherjee, chuyên gia tư vấn cấp cao về ung bướu nội khoa tại Ấn Độ, cho biết sụt cân kéo dài cần được đánh giá, nhưng không phải trường hợp nào cũng liên quan đến ung thư. Tình trạng này còn có thể xuất phát từ cường giáp, tiểu đường, bệnh đường tiêu hóa, nhiễm trùng kéo dài hoặc căng thẳng. Một số loại thuốc và thay đổi về tâm lý cũng có thể ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn, khả năng hấp thu dinh dưỡng và cân nặng.

Vì vậy, người bị sụt cân không rõ nguyên nhân không nên tự kết luận mình mắc ung thư, nhưng cũng không nên chủ quan nếu tình trạng tiếp diễn.

Sụt cân kéo dài cần được đánh giá, nhưng không phải trường hợp nào cũng liên quan đến ung thư Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Vì sao ung thư khiến cơ thể gầy đi?

Ung thư có thể làm thay đổi quá trình chuyển hóa, khiến cơ thể mất cơ và mỡ. Đồng thời, bệnh có thể gây chán ăn, thay đổi vị giác, buồn nôn, khó nuốt hoặc rối loạn tiêu hóa, khiến người bệnh ăn ít hơn và không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng.

Ở giai đoạn tiến triển, một số người bệnh xuất hiện tình trạng suy mòn do ung thư. Khi đó, cân nặng và khối cơ giảm dần, cơ thể suy yếu. Tình trạng này không đơn thuần do ăn uống thiếu chất nên việc tăng lượng thức ăn có thể không đủ để phục hồi khối cơ và cân nặng.

Tuy nhiên, sụt cân không phải dấu hiệu đặc hiệu của ung thư. Bác sĩ cần kết hợp triệu chứng, tiền sử bệnh và các kết quả kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Những dấu hiệu cần chú ý khi sụt cân

Ngoài cân nặng giảm bất thường, người bệnh có thể gặp các biểu hiện như:

Mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc suy nhược.

Đau dai dẳng không rõ nguyên nhân.

Ho kéo dài, khó nuốt hoặc thay đổi thói quen đại tiện.

Sốt tái diễn hoặc đổ mồ hôi ban đêm.

Xuất hiện khối u hoặc cục bất thường mới trên cơ thể.

Những dấu hiệu trên có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau, không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư. Tuy nhiên, nếu chúng kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện cùng tình trạng sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám.

Theo bác sĩ Mukherjee, cần đặc biệt lưu ý khi cân nặng giảm nhanh hoặc đáng kể dù không thay đổi chế độ ăn và mức độ vận động. Ngay cả khi cân nặng giảm từ từ, việc kiểm tra sức khỏe vẫn cần thiết nếu không tìm được nguyên nhân.

Khi nào nên đi khám?

Bác sĩ sẽ đánh giá mức độ sụt cân, thời gian diễn ra, chế độ ăn uống, mức độ vận động, tiền sử bệnh, thuốc đang sử dụng và những triệu chứng đi kèm. Tùy trường hợp, người bệnh có thể được chỉ định xét nghiệm máu, kiểm tra chức năng tuyến giáp, đường huyết hoặc thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khi có chỉ định.

Không phải ai sụt cân cũng cần chụp chiếu hoặc tầm soát ung thư bằng mọi phương pháp. Việc kiểm tra nên được cá thể hóa theo tuổi, triệu chứng và yếu tố nguy cơ.

Nhìn chung, sụt cân không chủ ý là dấu hiệu không nên bỏ qua, đặc biệt khi cân nặng giảm liên tục dù ăn uống và sinh hoạt không thay đổi. Thăm khám sớm giúp tìm đúng nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.