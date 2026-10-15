Gan nhiễm mỡ: Khi nào nguy cơ ung thư gan tăng cao?

Bác sĩ Shashwat Tiwari, chuyên gia ung thư ngoại khoa tại Bệnh viện Kailash (Dehradun, Ấn Độ), cho biết cần đánh giá liệu gan nhiễm mỡ đã gây viêm hoặc hình thành mô sẹo hay chưa để xác định mức độ tổn thương và nguy cơ liên quan. Vì vậy, kiểm soát bệnh và theo dõi sức khỏe gan có vai trò quan trọng, theo Hindustan Times.

Không phải cứ mắc gan nhiễm mỡ thì sẽ bị ung thư gan, nhưng nguy cơ có thể tăng khi tiến triển đến xơ gan ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Khi nào gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành ung thư gan?

Gan nhiễm mỡ là tình trạng chất béo tích tụ quá mức trong gan, thường không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Theo bác sĩ Tiwari, bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD) ảnh hưởng đến khoảng 1/3 người trưởng thành trên toàn thế giới.

Ở một số người, tình trạng tích tụ mỡ có thể đi kèm phản ứng viêm, dẫn đến viêm gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASH). Nếu tổn thương kéo dài, mô sẹo có thể hình thành trong gan, gây xơ hóa. Khi bệnh tiến triển nặng, xơ gan có thể xuất hiện và làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Tuy nhiên, quá trình này không xảy ra ở tất cả người bệnh. Nhiều người bị gan nhiễm mỡ không tiến triển thành tổn thương gan nghiêm trọng. Ngược lại, ung thư gan đôi khi vẫn có thể xuất hiện ở người chưa bị xơ gan. Vì vậy, không nên chủ quan nhưng cũng không cần quá lo lắng khi được chẩn đoán gan nhiễm mỡ.

Những dấu hiệu nào cần đi khám?

Gan nhiễm mỡ và ung thư gan giai đoạn đầu thường không có triệu chứng đặc hiệu. Do đó, người bệnh cần chú ý những thay đổi bất thường của cơ thể, nhất là khi triệu chứng kéo dài hoặc ngày càng rõ rệt.

Theo bác sĩ Tiwari, một số biểu hiện có thể gặp khi bệnh gan tiến triển gồm:

Sụt cân không rõ nguyên nhân.

Chán ăn.

Đau dai dẳng, đặc biệt ở vùng bụng trên bên phải.

Bụng sưng hoặc chướng to.

Vàng da.

Mệt mỏi bất thường.

Những dấu hiệu này không đồng nghĩa với ung thư gan và có thể xuất phát từ nhiều bệnh lý khác. Tuy nhiên, nếu xuất hiện kéo dài hoặc ngày càng nặng, người bệnh nên đi khám để được đánh giá nguyên nhân.

Người đã được chẩn đoán gan nhiễm mỡ nên trao đổi với bác sĩ về việc theo dõi chức năng gan, đánh giá nguy cơ xơ hóa và kiểm soát các yếu tố chuyển hóa như thừa cân, tiểu đường, rối loạn mỡ máu. Phát hiện và xử trí sớm tổn thương gan có thể giúp hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển.