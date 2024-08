SUV 7 chỗ: Mặc cho đối thủ 'ì ạch', doanh số Ford Everest vẫn tăng đều

Chung nhịp đập với thị trường ô tô Việt Nam, phân khúc SUV 7 chỗ tháng qua cũng duy trì đà hồi phục, khi hầu hết mẫu mã đều ghi nhận lượng xe bán ra tăng trưởng.

SUV 7 chỗ tầm giá 1 tỉ đồng: Còn cơ hội cho Toyota Fortuner?

Cụ thể, số liệu mới nhất từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, khép lại tháng 7.2024, nhóm xe này đạt doanh số bán 1.386 xe, tăng 147 xe, tương đương gần 12% so với tháng liền trước. Đây đã là tháng thứ 3 liên tiếp, phân khúc SUV 7 chỗ ghi nhận kết quả bán hàng tăng trưởng, bất chấp việc thị trường ô tô trong nước vẫn đối mặt với nhiều thách thức do sức mua sụt giảm so với năm ngoái.

Doanh số SUV 7 chỗ tại Việt Nam tháng 7.2024

Đáng chú ý, nếu xem xét kỹ kết quả bán hàng của từng mẫu xe sẽ thấy, doanh số tích cực ở phân khúc này chủ yếu có được nhờ sự bứt phá của Ford Everest. Khi mẫu xe đến từ Mỹ đã 7 tháng liền trong năm 2024 duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc, với lượng xe bán ra hoàn toàn áp đảo các đối thủ cạnh tranh.

Theo đó, tháng 7 vừa qua, Everest ghi nhận doanh số 951 xe, tăng 121 xe, tương đương gần 15% so với tháng trước đó. Đây thực sự là kết quả ấn tượng với một mẫu SUV có mức giá bán trên 1 tỉ đồng. Thành tích này tiếp tục giúp mẫu xe nhà Ford củng cố ngôi vương bằng việc bỏ xa đối thủ bám đuổi Toyota Fortuner. Bởi lẽ, lượng xe bán ra tương ứng của mẫu xe Nhật tháng 7 chỉ đạt 358 xe. Dù tăng 26 xe so với tháng 6, tuy nhiên vẫn kém Everest đến gần 600 xe.

Ford Everest tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ

Nếu tính lũy kế từ đầu năm 2024, Ford Everest càng cho thấy sự vượt trợi. Cộng dồn 7 tháng, mẫu SUV Mỹ đã bán ra tổng cộng 5.393 xe, đồng nghĩa doanh số mỗi tháng đều đạt gần 800 xe. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh đều chưa mẫu nào vượt quá mốc 2.000 xe. Toyota Fortuner xếp ngay sau Everest nhưng chỉ bán 1.563 xe, tức doanh số trung bình chỉ hơn 200 xe, bằng khoảng ¼ Everest.

Trong khi, Mitsubishi Pajero Sport còn thấp hơn rất nhiều, chỉ giao đến tay người dùng 399 xe kể từ đầu năm đến nay. Isuzu mu-X thậm chí chỉ bán 104 xe, tức mỗi tháng bán ra trên dưới 15 xe.

Toyota Fortuner ngày càng tỏ ra thất thế so với các đối thủ cùng phân khúc

Như vậy, tính đến hết tháng 7.2024, cục diện ở phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam vẫn không có gì thay đổi so với năm ngoái. Ford Everest vẫn là cái tên áp đảo hoàn toàn khi chiếm đến gần 73% thị phần.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, việc mẫu xe Ford áp đảo ở nhóm xe 7 chỗ gầm cao cũng đã được dự đoán trước. Bởi kể từ thời điểm trình làng thế hệ mới (tháng 7.2022), Everest cho thấy nhiều lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với 3 đối thủ; từ thiết kế thể thao, cá tính; đến những tính năng, công nghệ vượt trội, đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của số đông khách Việt chọn mua xe 7 chỗ đa dụng.