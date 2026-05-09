SUV hạng sang 7 chỗ rớt giá hơn 250 triệu mỗi năm

Nhắc đến các dòng xe SUV 7 chỗ hạng sang, những cái tên như Audi Q7, Mercedes-Benz GLS, BMW X5... không còn xa lạ với người Việt. Ngoài điểm nhấn về thương hiệu, tỷ lệ khấu hao cũng là câu chuyện đáng chú ý của các mẫu xe này so với xe sang đến từ thương hiệu Nhật Bản.

Audi Q7 đời 2016 dù đã 10 năm tuổi nhưng vẫn sở hữu ngoại hình hiện đại ẢNH: T.Đ

Mới đây, một showroom xe sang tại phường Bình Thuận, TP.HCM đã rao bán chiếc Audi Q7 bản 2.0 TFSi đời 2016 với giá 1 tỉ đồng. Ở thời điểm 10 năm trước, mẫu xe này có giá lăn bánh hơn 3,5 tỉ đồng. Điều này đồng nghĩa chủ xe đã mất hơn 2,5 tỉ đồng sau 10 năm, mỗi năm chấp nhận lỗ hơn 250 triệu, tương đương khấu hao 71,4% giá trị xe.

Trao đổi với PV Thanh Niên, nhân viên kinh doanh của showroom này cho biết, chiếc Audi Q7 đời 2016 này có ODO (công-tơ-mét) hơn 100.000 km, được chủ xe giữ gìn, bảo dưỡng kỹ lưỡng nên mọi chi tiết còn khá mới. Giá bán có thể thương lượng thêm nếu người mua thiện chí.

Audi Q7 định vị ở phân khúc SUV hạng sang cỡ E với chiều dài tổng thể hơn 5 m ẢNH: T.Đ

Ở góc độ người mua xe cũ, chiếc Audi Q7 10 năm tuổi có giá khoảng 1 tỉ này là lựa chọn đáng cân nhắc về giá trị sử dụng và trải nghiệm. Trong tầm tiền này nếu mua xe mới, chỉ có thể lựa chọn xe phổ thông như Hyundai Tucson 1.6 Turbo, Ford Territory Titanium X, KIA Sportage 2.0D Signature... Mua xe cũ 7 chỗ đời cao, chỉ có thể chọn một số mẫu xe như Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Peugeot 5008...



Về tổng thể, Audi Q7 đời 2016 vẫn giữ nét thiết kế sang trọng, góc cạnh, ít bị lỗi thời theo năm tháng. Xe trang bị cụm đèn pha LED đồng điệu với bộ lưới tản nhiệt, kết hợp cùng đèn LED định vị dạng mũi tên kép phía trước. Không gian nội thất khá hiện đại với nhiều chi tiết bọc da, kim loại, đi kèm nhiều tiện nghi như sạc không dây, dàn âm thanh cao cấp B&O, điều hòa tự động 3 vùng...

Nội thất Audi Q7 đời 2016 hiện đại, nhiều chi tiết bọc da, ốp kim loại cao cấp

Ngoài ra, ưu điểm của Audi Q7 đời 2016 là có cấu hình 7 ghế ngồi với không gian hàng ghế thứ 2 tương đối rộng, thoáng. Hàng ghế thứ 3 dù không quá rộng nhưng vẫn đủ chỗ cho trẻ em sử dụng. Tuy nhiên, phần lớn người dùng mẫu xe này đều gập hàng ghế thứ 3, mở rộng diện tích cho khoang hành lý.

Về vận hành, Audi Q7 bản 2.0 TFSi sử dụng động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm, truyền sức mạnh đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Ngoài ra, còn có phiên bản sử dụng động cơ 3.0 TFSi công suất cao hơn nhưng chưa được nhiều khách Việt ưa chuộng.

Audi Q7 bản 2.0 TFSi sử dụng động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0 lít, công suất thấp hơn so với bản 3.0 TFSi ẢNH: T.Đ

Xét ở nhiều góc độ từ động cơ, khung gầm, hộp số... một mẫu SUV hạng sang đến từ Đức như Audi Q7 dù đã qua sử dụng 10 năm nhưng khả năng vận hành mang lại cảm giác đầm chắc, cứng cáp hơn so với các mẫu xe crossover cỡ trung đời mới hiện nay. Đây là yếu tố quan trọng với người mua xe cũ yêu thích lái trải nghiệm nên cân nhắc.

Đổi lại, xe sang thường có chi phí bảo dưỡng, thay thế linh kiện, phụ tùng đắt hơn đáng kể so với xe phổ thông. Với một chiếc xe đã lăn bánh hơn 100.000 km, nhiều chi tiết bắt đầu xuống cấp, cần thay thế theo chu kỳ. Hơn nữa, nhiều mẫu xe Đức có nhiều "bệnh vặt" sau thời gian dài sử dụng.

Người dùng cũng cần tìm hiểu kỹ các "bệnh" này để có cách khắc phục hiệu quả. Việc có mối quan hệ thân thiết với garage ô tô chuyên sửa xe sang cũng là lợi thế với người dùng xe Đức đời cũ để đón nhận những lời khuyên, hỗ trợ cần thiết.