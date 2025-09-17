Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta
SV07 bền bỉ giúp người khuyết tật

Thanh Mai
Thanh Mai
17/09/2025 05:00 GMT+7

Tại giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc vừa diễn ra ở TP.HCM, hình ảnh đội tình nguyện SV07 bồng bế, đẩy xe lăn hỗ trợ vận động viên tranh tài khiến nhiều người xúc động.

Trong những ngày diễn ra giải đấu ở TP.HCM, hình ảnh đội tình nguyện SV07 (thành lập năm 2007 với hầu hết thành viên là sinh viên) hỗ trợ vận động viên được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Ít ai biết, họ đã trở thành một phần quen thuộc của giải đấu suốt 23 năm nay.

SV07 hỗ trợ người khuyết tật tại giải Thể thao toàn quốc ở TP . HCM - Ảnh 1.

Đội tình nguyện SV07 và những vận động viên tham gia thi đấu bơi lội

ẢNH: THANH MAI

Lan tỏa yêu thương nơi đường đua xanh

Sáng 12.9, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao P.Tân Sơn Nhất (TP.HCM), bầu không khí trở nên sôi động hơn khi các vận động viên khuyết tật đến từ 9 tỉnh, thành trong nước cùng nhau tranh tài ở bộ môn bơi lội. Giữa các vòng thi là những nụ cười tươi rói của các tình nguyện viên SV07, với những màn ca hát, hoạt náo khuấy động tinh thần. Họ có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ vận động viên trong việc di chuyển, chuẩn bị dụng cụ cho đến động viên tinh thần.

Chị Hồng Tươi (ở Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh), thành viên gắn bó với SV07 suốt 9 năm, là một minh chứng sống động cho tinh thần cống hiến. Dù bản thân là người khuyết tật, chân di chuyển khó khăn nhưng chị vẫn thức dậy từ 5 giờ 30 để kịp đi từ Tây Ninh đến TP.HCM hỗ trợ đồng đội. "Được đồng hành cùng các anh chị trong nhóm thiện nguyện suốt nhiều năm liền là niềm vui mà tôi rất trân trọng", chị vui vẻ nói và cho biết thêm tháng 6 vừa qua chị còn là vận động viên tham gia thi đấu cầu lông.

SV07 hỗ trợ người khuyết tật tại giải Thể thao toàn quốc ở TP . HCM - Ảnh 2.

Tình nguyện viên chuẩn bị sẵn xe lăn hỗ trợ vận động viên lên xuống hồ bơi

ẢNH: THANH MAI

Chị Thúy Phượng (ở Đồng Tháp) là một trong những gương mặt quen thuộc của đội suốt 14 năm qua, chị luôn tận tình hỗ trợ từng vận động viên. Chị chia sẻ chính sự kết nối của anh Châu Thành Toàn (trưởng đội tình nguyện viên SV07) đã mở ra nhiều cơ hội để chị được làm thiện nguyện, lan tỏa yêu thương và tiếp sức cho nhiều mảnh đời khó khăn.

Tinh thần nhiệt huyết và vui vẻ của các tình nguyện viên còn góp phần tiếp thêm động lực cho các vận động viên. Chị Lê Thị Ánh Quyên (ở Đà Nẵng), người vừa giành huy chương đồng cự ly 100 m bơi tự do, cười rạng rỡ kể: "Trước khi tôi đến, các bạn tình nguyện đã chuẩn bị sẵn xe lăn, hỗ trợ tôi di chuyển xuống hồ và lên hồ. Mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn nhờ sự chăm sóc tận tâm của đội SV07".

SV07 hỗ trợ người khuyết tật tại giải Thể thao toàn quốc ở TP . HCM - Ảnh 3.

Các thành viên trong đội SV07 luôn cổ vũ, khuấy động bầu không khí nhộn nhịp trong giải đấu

ẢNH: THANH MAI

Kiên trì làm thiện nguyện

Anh Châu Thành Toàn, trưởng đội tình nguyện SV07, cho biết đội được thành lập chính thức từ năm 2007 nhưng thực tế đã tham gia hỗ trợ người khuyết tật tại giải đấu từ năm 2003. Hiện nay, đội có 10 thành viên, luôn tranh thủ, sắp xếp thời gian cá nhân để góp mặt ở mọi mùa giải. Anh Toàn hạnh phúc chia sẻ: "Đội rất vinh dự khi được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận là đội tình nguyện SV07 tham gia phục vụ giải Thể thao người khuyết tật liên tục, lâu năm nhất Việt Nam. Hai bên đã gắn bó với nhau 23 năm".

SV07 hỗ trợ người khuyết tật tại giải Thể thao toàn quốc ở TP . HCM - Ảnh 4.

Tình nguyện viên nhanh chóng có mặt để hỗ trợ vận động viên đi xuống cầu thang an toàn

ẢNH: THANH MAI

Anh Toàn đã có kinh nghiệm làm thiện nguyện từ năm 15 tuổi, là thủ lĩnh của nhiều nhóm thiện nguyện. Đến nay, anh vẫn nhiệt huyết lan tỏa yêu thương, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Anh khẳng định: "Muốn giúp đỡ ai thì mình phải tự bắt tay vào làm". Hành trình của anh và cả đội SV07 không chỉ đơn thuần là nhóm tình nguyện viên mà còn là những "hoạt náo viên" đặc biệt, bởi các anh chị luôn tạo bầu không khí vui tươi để tiếp thêm động lực cho các vận động viên.

Anh Toàn hiện làm điều dưỡng tại Trung tâm y tế khu vực Sài Gòn. Những ngày diễn ra giải thể thao người khuyết tật, anh xin nghỉ phép để hỗ trợ vận động viên. Ngoài ra, anh còn xin tiền nhà hảo tâm để làm cúp lưu niệm, lì xì cho các vận động viên. Đến với giải đấu, nhiều người tuy không có huy chương nhưng sự quan tâm của anh Toàn và đội SV07 khiến họ cảm thấy ấm lòng.

SV07 hỗ trợ người khuyết tật tại giải Thể thao toàn quốc ở TP . HCM - Ảnh 5.

 

