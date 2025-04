Switch 2 có thể sẽ mất tính năng đồng bộ hình ảnh khi chơi trên TV

Theo Wccftech, một trong những thông số kỹ thuật đáng chú ý nhất của Nintendo Switch 2 là hỗ trợ các công nghệ hình ảnh tiên tiến như HDR và VRR. Tuy nhiên, cập nhật mới trên trang web chính thức của Nintendo tại Mỹ và Canada đã bất ngờ loại bỏ thông tin về VRR khi máy hoạt động ở chế độ gắn đế (docked mode), đặt ra nghi vấn về tính năng này trên phiên bản chính thức.

VRR là tính năng giúp hiển thị mượt được mong đợi trên Switch 2, vốn thiếu trên Switch đời đầu, nhưng nay có thể không xuất hiện khi kết nối thiết bị với TV ẢNH: NINTENDO

Trước đó, phần mô tả sản phẩm trên hai trang web này từng ghi rõ: “Tận hưởng hình ảnh chi tiết với độ phân giải lên tới 4K khi kết nối Nintendo Switch 2 với TV tương thích thông qua đế đi kèm. Hệ thống cũng hỗ trợ HDR, VRR và tốc độ khung hình lên tới 120 fps trên các TV tương thích.” Tuy nhiên, mô tả hiện tại đã được sửa thành: “Tận hưởng hình ảnh chi tiết với độ phân giải lên tới 4K khi kết nối Nintendo Switch 2 với TV tương thích thông qua đế đi kèm. Hệ thống cũng hỗ trợ HDR và tốc độ khung hình lên tới 120 fps trên các TV tương thích.”

Điều đáng chú ý là phiên bản trang web tại Anh vẫn giữ nguyên nội dung cũ, bao gồm thông tin về VRR, dẫn đến sự hoài nghi từ cộng đồng người dùng và giới phân tích. Hiện tại, chưa có phản hồi chính thức từ phía Nintendo về sự thay đổi này.

Việc thiếu hỗ trợ VRR khi chơi ở chế độ gắn đế, nếu được xác nhận, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, đặc biệt khi chơi ở độ phân giải 4K – nơi VRR giúp đồng bộ hóa tốc độ khung hình, giảm hiện tượng xé hình và giật lag. Một giả thuyết kỹ thuật được đưa ra là VRR có thể không tương thích khi chuyển đổi tín hiệu từ DisplayPort 1.4 (trên thiết bị cầm tay) sang HDMI (trên đế kết nối với TV).

Dù vậy, chế độ chơi cầm tay của Switch 2 dường như vẫn giữ nguyên khả năng hỗ trợ VRR nhờ tích hợp công nghệ Nvidia G-SYNC qua kết nối DisplayPort nội bộ.

Bên cạnh đó, một điểm gây tranh cãi khác liên quan đến Switch 2 là việc hai tựa game đình đám The Legend of Zelda: Breath of the Wild và Tears of the Kingdom sẽ không hỗ trợ tính năng sao lưu dữ liệu đám mây, vốn có sẵn cho người dùng gói dịch vụ Nintendo Switch Online cao cấp. Mặc dù người chơi vẫn có thể chuyển dữ liệu lưu từ thiết bị Switch cũ sang, nhưng sẽ không thể tạo bản sao lưu mới trên nền tảng đám mây cho hai trò chơi này.

Việc thay đổi thông tin về tính năng kỹ thuật trên các nền tảng chính thức khiến người dùng đặt nhiều câu hỏi về tính ổn định và minh bạch của sản phẩm sắp ra mắt. Sự không nhất quán giữa các trang web khu vực cũng làm tăng thêm sự thiếu rõ ràng, đặc biệt khi ngày phát hành chính thức của Switch 2 đang đến gần.