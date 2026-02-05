Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tá hỏa phát hiện 2 người tử vong trong căn nhà tại TP.HCM

Trần Kha

05/02/2026 18:25 GMT+7

Vụ việc 2 người tử vong trong căn nhà tại Hóc Môn, TP.HCM gây xôn xao dư luận. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 5.2, Công an xã Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ 2 người tử vong ở căn nhà trên đường Đỗ Văn Dậy 16.

Phát hiện 2 người tử vong trong căn nhà tại Hóc Môn TP . HCM gây chấn động - Ảnh 1.

Thi thể 2 người tử vong được đưa về nhà xác

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người thân đến nhà ông H. (57 tuổi) ở đường Đỗ Văn Dậy 16 (xã Hóc Môn, TP.HCM) thì tá hỏa phát hiện ông này đã tử vong trong nhà. Kiểm tra tiếp thì phát hiện thêm người phụ nữ (khoảng 62 tuổi) sống cùng ông H. ở căn nhà trên cũng tử vong bên trong nhà tắm. Sự việc được báo ngay cho công an.

Nhận tin báo, Công an xã Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt, cho phong tỏa căn nhà để điều tra.

Theo người dân địa phương, ông H. có vợ và 3 người con, nhưng không sống chung. Vợ ông H. sống cùng các con ở nơi khác. Riêng ông H. ở tại căn nhà trên và sống cùng người phụ nữ này như vợ chồng nhiều năm nay.

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Hóc Môn xác nhận có vụ việc 2 người tử vong trên địa bàn. Hơn 15 giờ cùng ngày, thi thể những người này được đưa về nhà xác. Nguyên nhân đang được công an làm rõ.

Xem thêm bình luận