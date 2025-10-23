Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Xe tải mất lái trên QL14C, hai người tử vong

Hải Phong
Hải Phong
23/10/2025 18:43 GMT+7

Xe tải mất lái trên QL14C (Quảng Ngãi), lao vào mép đường khiến hai vợ chồng tử vong, hai người khác bị thương.

Chiều 23.10, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên tuyến QL14C đoạn qua xã Rờ Kơi (tỉnh Quảng Ngãi) vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai vợ chồng tử vong và hai người bị thương.

Ô tô tải mất lái làm hai vợ chồng tử vong, hai người khác bị thương- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai vợ chồng ở Gia Lai tử vong

ẢNH: H.P

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, xe tải chở gạch men BS 47A - 294.21 do ông H.M.Đ (52 tuổi, ở xã M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở theo ông Đ.V.Th (45 tuổi), bà Đ.T.H (43 tuổi, vợ ông Th. - cùng ở Gia Lai) và ông L.P.T (38 tuổi, ở Đắk Lắk), lưu thông trên QL14C, hướng từ xã Rờ Kơi đi xã Mô Ray (tỉnh Quảng Ngãi).

Ô tô tải mất lái làm hai vợ chồng tử vong, hai người khác bị thương- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu

ẢNH: H.P

Khi đến đoạn đường thuộc địa phận xã Rờ Kơi, xe tải bất ngờ bị mất lái, lao vào mép đường bên trái. Cú va chạm mạnh khiến ông Th. và bà H. tử vong tại chỗ, còn ông Đ. và ông T. bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng nặng, phần đầu biến dạng.

Ô tô tải mất lái làm hai vợ chồng tử vong, hai người khác bị thương- Ảnh 3.

Xe tải bị hư hỏng nặng

ẢNH: H.P

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp Công an xã Rờ Kơi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phá cửa ca bin để đưa người bị nạn ra ngoài, đồng thời phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và trích xuất camera an ninh dọc tuyến để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.

