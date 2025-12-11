Tá hỏa, sững sờ với những gì con em đang xem trên YouTube mỗi ngày

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, cho biết hôm nay (11.12) anh cùng các anh em trinh sát trên mạng, và thử ngồi xem lại lịch sử video Youtube mà các con nhỏ thường xem trên điện thoại. Ban đầu thấy chỉ là hoạt hình con vật dễ thương, màu sắc vui nhộn. Nhưng gần giữa đoạn video và kéo lên thêm một chút thì giật mình vì phát hiện có những đoạn lồng ghép hành động nhạy cảm, lệch chuẩn, hoàn toàn không phù hợp với trẻ. "Xem mà nổi hết da gà", đại úy Thịnh nói.

Giật mình với những đoạn lồng ghép hành động nhạy cảm, lệch chuẩn, hoàn toàn không phù hợp với trẻ trên YouTube ẢNH: TẤN THỊNH

Từ sau những sự việc liên quan đến trẻ em gần đây, đại úy Thịnh cho biết càng cảnh giác hơn. Anh Thịnh cho rằng thật sự đáng lo vì những nội dung độc hại được "ngụy trang" dưới lớp vỏ hoạt hình vô hại, khiến trẻ tiếp cận rất dễ dàng mà người lớn không hề hay biết.

Anh Thịnh khuyến cáo phụ huynh hãy kiểm tra lịch sử xem video của con định kỳ; chặn, lọc hoặc xóa các kênh có dấu hiệu chứa nội dung nhạy cảm; cài đặt chế độ YouTube Kids, chế độ giới hạn hoặc danh sách kênh an toàn; không để trẻ tự xem điện thoại quá lâu mà không có người giám sát.

Đáng lo ngại và vô cùng nguy hiểm với những nội dung độc hại được "ngụy trang" dưới lớp vỏ hoạt hình vô hại, khiến trẻ tiếp cận rất dễ dàng mà người lớn không hề hay biết ẢNH: TẤN THỊNH

Đặc biệt, anh Thịnh lưu ý nếu phát hiện con trẻ có dấu hiệu bị xâm hại, bị quấy rối, hoặc tiếp xúc với nội dung độc hại ảnh hưởng đến tâm lý, hành vi hãy gọi ngay tổng đài 111 (đường dây nóng bảo vệ trẻ em). Gọi 111 hoàn toàn miễn phí, tổng đài hoạt động 24/7. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM khuyến cáo nội dung độc hại trên mạng đang len lỏi vào từng clip trẻ xem mỗi ngày. Mong phụ huynh nâng cao cảnh giác, trở thành "lá chắn" đầu tiên bảo vệ con em mình. Hãy chung tay giữ không gian mạng an toàn cho trẻ em.