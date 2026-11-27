Chiếc bát được trưng bày trước phiên đấu giá ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 27.11 đưa tin một chiếc bát sứ quý hiếm có hình dáng bầu ngực phụ nữ, từng được đặt làm cho Vương hậu Pháp Marie-Antoinette, đã đạt mức giá kỷ lục 2,9 triệu euro (77,65 tỉ đồng) tại một phiên đấu giá ở Paris.

Với điểm nhấn là một núm vú bằng sứ có sắc hồng nhạt, kiệt tác từ cuối thế kỷ 18 của xưởng chế tác sứ Sèvres lừng danh này từng được cho là đã thất lạc suốt hai thế kỷ, trước khi tình cờ được tìm thấy trong danh mục kiểm kê tại phòng trưng bày Meyer ở Paris.

Tác phẩm chiếc bát hình núm vú (jatte-teton) này là một trong 4 món đồ từng được Vua Louis XVI đặt làm cho cơ sở chế biến sữa của Vương hậu Marie-Antoinette tại dinh thự hoàng gia ở Rambouillet.

Vị vương hậu sinh ra tại Áo này bị hành quyết bằng máy chém vào tháng 10.1793 ở tuổi 37.

Hôtel Drouot, đơn vị đồng tổ chức phiên đấu giá các món đồ sứ có kiểu dáng tinh xảo này, cho biết mức giá 2,9 triệu euro lập kỷ lục đấu giá đối với đồ sứ Sèvres. Giá ước tính ban đầu đối với chiếc bát là từ 1-2 triệu euro. Bên tổ chức đấu giá không tiết lộ danh tính người mua.

Cả Hôtel Drouot và nhà đấu giá Coutau-Bégarie, hai đơn vị tổ chức phiên đấu giá, quyết định quyên góp một phần số tiền thu được cho tổ chức từ thiện phòng chống ung thư vú Pink Ribbon.