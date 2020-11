13 ngân hàng đạt lợi nhuận hơn 86.000 tỉ đồng trong 9 tháng

Theo SSI, 13 ngân hàng thuộc phạm vi nghiên cứu của công ty này đạt kết quả kinh doanh đáng khích lệ trong quý 3/2020 với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 29.700 tỉ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có vẻ tương đối thấp so với mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế ấn tượng của quý 2/2020 là 24,6%. Nhưng trên thực tế, do mức sụt giảm 21% lợi nhuận trước thuế của Vietcombank (VCB) trong quý 3/2020 đã tác động tiêu cực đến kết quả chung của toàn ngành. Nếu loại trừ VCB, lợi nhuận trước thuế của các nhà băng còn lại trong quý 3/2020 được cải thiện ở mức tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đáng chú ý là mức trích lập dự phòng khác biệt đáng kể giữa nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần. Trong khi VCB và CTG (ngân hàng thương mại nhà nước) có mức trích lập dự phòng tăng từ 35% - 39% thì những ngân hàng thương mại cổ phần lại giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng được nghiên cứu đạt 86.200 tỉ đồng, tăng 11% so với 9 tháng năm 2019. Mặc dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn nhiều so với mức tăng lợi nhuận trước thuế là 26,9% của cùng kỳ năm 2019, nhưng mức tăng đó cho thấy hoạt động của ngành ngân hàng vẫn vượt trội so với các ngành khác. Lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng tư nhân tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước trong khi lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng thương mại nhà nước chỉ tăng 0,9%.

SSI cũng ước tính tăng trưởng tín dụng năm 2020 sẽ đạt từ 9% - 10% so với đầu năm và Ngân hàng Nhà nước có thể có thêm một đợt tăng hạn mức tín dụng cho một số ngân hàng vào quý 4 năm nay. Các khoản tiền gửi lãi suất cao đang dần đáo hạn, trong khi đó lãi suất huy động đã được cắt giảm từ 20 - 40 bps trong tháng 10. Biên lợi nhuận của ngành được kỳ vọng sẽ cải thiện trong những quý tới. Tuy nhiên, chi phí dự phòng có thể tăng nhanh trong quý 4/2020.