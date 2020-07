Các ngân hàng vẫn lãi lớn bất chấp Covid-19

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) công bố báo cáo tài chính quý 2/2020 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 2.951 tỉ đồng, tăng 44,03% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của VPB, trong quý vừa qua thu nhập lãi từ chứng khoán đầu tư và từ cho vay của ngân hàng tăng mạnh. Đồng thời chi phí hoạt động giảm hơn 16% do ngân hàng thực hành tiết kiệm; chi phí dự phòng rủi ro giảm 16,72% so với cùng kỳ năm trước… Tính chung 6 tháng đầu năm, ngân hàng này ghi nhận tổng thu nhập hợp nhất đạt 15.722 tỉ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 5.265 tỉ đồng, tăng 51,7% so với 6 tháng đầu năm 2019. Tăng trưởng tín dụng của VBP đạt 9,8%, là mức tăng trưởng khá ấn tượng so với mức chưa đến 4% của toàn hệ thống trong bối cảnh thị trường chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm tới nay.

Tương tự, thu nhập lãi thuần quý 2/2020 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) cũng đạt 1.764,5 tỉ đồng, tăng 25,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 818,7 tỉ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này góp phần đưa lũy kế lãi thuần 6 tháng đầu năm nay của ngân hàng đạt 3.492 tỉ đồng, tăng gần 30% so với 6 tháng đầu năm trước. Kết quả lợi nhuận sau thuế của TPB đạt 1.628 tỉ đồng, tăng thêm gần 333 tỉ đồng, tương ứng tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Một đơn vị khác là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB) cũng báo cáo lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2020 đạt 343,4 tỉ đồng, tăng 11,8% so với quý 2/2019. Quý vừa qua, lợi nhuận gia tăng nhờ thu nhập lãi cho vay và lãi từ đầu tư chứng khoán đều tăng khá. Chẳng hạn trong quý 2/2020, thu nhập lãi thuần của Sacombank tăng tới 30,42% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.637 tỉ đồng. Đây là mức tăng cao hơn nhiều so với các ngân hàng khác dù trong bối cảnh giảm mạnh lãi suất cho vay. Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của Sacombank đạt 5.477 tỉ đồng, tăng hơn 22,3% so với 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 1.129 tỉ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết tính đến cuối tháng 6, dư nợ tín dụng ngân hàng đạt trên 772.000 tỉ đồng, tăng 5% so với 2019. Trong đó, tín dụng bán lẻ tăng trưởng 7,4%, chiếm 51,8%/tổng dư nợ và tăng thêm 1,2% so với 2019. Ban lãnh đạo Vietcombank cho biết lợi nhuận dự kiến 6 tháng của ngân hàng tương đương cùng kỳ 2019, khoảng 11.300 tỉ đồng…