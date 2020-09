8 tháng đầu năm, xảy ra 36 sự cố hàng không

Cục Hàng không cho biết, 8 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 36 sự cố hàng không, giảm 45% so cùng kỳ 2019, trong đó có 2 sự cố nghiêm trọng (mức B), 6 sự cố uy hiếp an toàn mức cao (mức C).

Sự cố máy bay trượt ra khỏi đường cất hạ cánh ra bãi cỏ của VJ được xếp mức B - Ảnh Đ.T.Đ