ACV sẽ chỉ còn là chủ đầu tư 1 hạng mục tại dự án sân bay Long Thành

Tiến độ thẩm định, phê duyệt dự án vẫn chậm so với yêu cầu, do "là dự án rất lớn" và Covid-19 Đánh giá tình hình, Chính phủ trình bày tiến độ thẩm định, phê duyệt dự án chậm so với yêu cầu do đây là dự án rất lớn, có tính chất phức tạp nên Tư vấn thẩm tra quốc tế hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra chậm hơn dự kiến. Đồng thời, do dịch Covid -19 nên trong quá trình thẩm tra, thẩm định, các đơn vị, cá nhân liên quan không thể họp để trao đổi trực tiếp mà phải thực hiện gián tiếp thông qua họp trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản nên việc thẩm tra, thẩm định cần thêm thời gian. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn cho rằng, với tiến độ hiện nay, dự kiến dự án sẽ khởi công vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2025 theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội.