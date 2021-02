Bao giờ nông sản Việt Nam không còn phải “giải cứu” ?

Xã Quỳnh Minh (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) có 160 ha rau, trong đó khoảng 120 ha hành lá. Ông Hồ Diên Hữu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Minh, cho biết trồng rau là nghề chủ lực của người dân trong xã, nhưng chưa khi nào giá rau lại rớt thê thảm như năm nay. Hành lá hiện chỉ 2.000 đồng/kg (trước đây 8.000 - 10.000 đồng/kg) nhưng vẫn rất khó bán. Hiện xã còn khoảng 80 ha hành chưa tiêu thụ được. Tiền bán rau không đủ tiền đầu tư giống, phân bón, nên nhiều nông hộ không muốn thu hoạch, phá bỏ rau ngay tại ruộng. “Giá rau quá rẻ là do thời tiết thuận lợi, cung vượt cầu, hơn nữa do dịch Covid-19 tái phát ở một số tỉnh nên rau không vận chuyển đi xa được”, ông Hữu nói.