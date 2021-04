Bảo hiểm nhân thọ 'ép' khách hàng: Hoa hồng 'khủng'

Phí hoa hồng BHNT đang rất cao nên số thu từ dịch vụ bảo hiểm của các ngân hàng tăng vọt trong những năm gần đây. Tổng kết năm 2020, hàng loạt ngân hàng bỏ túi tiền tỉ từ hoạt động bán BHNT như MB có lãi thuần từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm gần 5.850 tỉ đồng, tăng hơn 39% so với năm 2019 và chiếm hơn 71% tổng thu nhập dịch vụ của MB. Tương tự, thu nhập từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm tại VPBank cũng chiếm tỷ trọng cao nhất trong khoản thu từ hoạt động dịch vụ trong năm 2020, với hơn 2.575 tỉ đồng. Hay lãi thuần hoạt động dịch vụ này của Vietcombank năm 2020 tăng 53,4% so với 2019, đạt 6.608 tỉ đồng; dịch vụ Bancassurance (phân phối BHNT) cũng đóng góp hơn 41% nguồn thu của Ngân hàng VIB trong năm qua với trên 1.217 tỉ đồng, tăng 9,5% so với 2019.