Bộ GTVT ‘bác’ việc VETC xin trả dự án thu phí không dừng

4 tuyến cao tốc do VEC quản lý không kịp tiến độ 31.12 Theo Bộ GTVT, đến thời điểm này, Bộ đã tiến hành đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng BOT với 35/39 trạm; 4 trạm đang tiếp tục đàm phán (trong 44 trạm có 5 trạm do VEC quản lý không phải ký phụ lục). Các trạm thu phí thuộc dự án giai đoạn 1 đã cơ bản lắp đặt và vận hành hệ thống ETC, cụ thể đang lắp đặt, vận hành 25/26 trạm trên quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (1 trạm chưa lắp đặt do phải di dời vị trí) và 13 trạm trên các tuyến quốc lộ khác. Trong 5 tuyến cao tốc do VEC quản lý, chỉ có 1 tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đang lắp đặt thiết bị, dự kiến vận hành trong năm 2019; 4 tuyến còn lại chưa thể triển khai thực hiện do gặp khó khăn về nguồn vốn, nên không thể hoàn thành trong năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng.