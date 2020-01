Cảnh giác lừa đảo qua thẻ, ATM

Ngay từ đầu tháng 1.2010, UBND TP.HCM đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại TP.HCM và các sở, ngành liên quan tăng cường chất lượng hoạt động của mạng lưới ATM dịp Tết Canh Tý 2020. UBND TP.HCM đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng (NH) thương mại có kế hoạch triển khai cụ thể và dự phòng việc tiếp quỹ ATM, xử lý về sự cố kỹ thuật để đảm bảo hệ thống ATM hoạt động thông suốt, liên tục, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu rút tiền của người dân. Đặc biệt, cần phối hợp với công an TP tăng cường bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm ATM, đảm bảo an toàn cho người rút tiền.