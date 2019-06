Cao điểm hè, vé máy bay còn nhiều nhưng hết rẻ

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ dịp cao điểm hè 2019 và trước tình hình chậm, hủy nhiều chuyến nhiều lần của hãng hàng không Vietjet tại các cảng hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có chỉ thị yêu cầu các cơ quan đơn vị và các cảng hàng không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh hàng không và chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, các cảng phải chủ động làm việc, phố hợp với Cảng vụ hàng không và Vietjet để nắm tình hình, đưa ra các biện pháp, phương án để giải quyết kịp thời các tình huống bất thường, đặc biệt do tình trạng chậm, hủy chuyến gây ra.