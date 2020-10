Cấp bách “quản” cho thuê nhà ngắn hạn qua Airbnb

Từ chỗ cho thuê phòng trống, Airbnb đã mở rộng thêm dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn... và đang ngày càng phát triển tại Việt Nam. Thế nhưng đến nay, vẫn chưa có khung pháp luật cụ thể để quản lý mô hình kinh tế chia sẻ này, dẫn đến nhiều hệ lụy.

Sau 6 năm gia nhập thị trường Việt Nam, Airbnb đã đạt mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng. Theo báo cáo “Homesharing Vietnam Insights” của Outbox Consulting, tiếp cận thị trường Việt Nam từ năm 2015 với 1.000 phòng, đến 2019, số lượng phòng Airbnb ở Việt Nam đã lên đến 40.804 cơ sở.

Tuy nhiên, do chưa có đầy đủ các quy định pháp luật để quản lý, điều chỉnh hoạt động kinh doanh theo phương thức “chia sẻ phòng thuê” thông qua sử dụng dịch vụ Airbnb, dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực như làm thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội, thậm chí có những trường hợp dùng nhà thuê sử dụng dịch vụ Airbnb để hoạt động tội phạm. Chưa kể, lỗ hổng quản lý đã phát sinh nhiều “xung đột lợi ích” giữa người cho thuê căn hộ nhà chung cư sử dụng dịch vụ Airbnb với cư dân, do thường xuyên có người thuê nhà lạ mặt đến cư ngụ, gây tâm lý bất an và ảnh hưởng không gian riêng tư của các hộ gia đình trong chung cư.