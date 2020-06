Chặn hacker tấn công tài khoản thanh toán trực tuyến

Ông Nguyễn Phương Quân, Phó giám đốc Trung tâm an toàn bảo mật công nghệ , NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), chia sẻ một trong những điều cần lưu ý để nâng cao hiệu quả bảo mật là phân loại và đánh dấu dữ liệu, mã hóa và kiểm soát truy cập dữ liệu, cũng như kiểm soát thiết bị ngoại vi kết nối tới máy trạm, chống thất thoát dữ liệu.

Ông Võ Văn Khang, Phó chủ tịch Chi hội An toàn thông tin phía nam, nhấn mạnh: Số lượng tấn công qua mạng gần đây có giảm do người dùng ý thức hơn. Nhưng mặt khác, khi các phương tiện thanh toán không tiền mặt phát triển mạnh, đặc biệt qua điện thoại di động thì chắc chắn cũng sẽ phát sinh nhiều vụ lừa đảo hơn. Thông thường các phần mềm gián điệ p, phần mềm độc hại cũng nhắm đến thiết bị di động là chính. Vì vậy, không chỉ người dùng phải thận trọng mà các NH, công ty trung gian thanh toán phải tăng cường đầu tư cho các giải pháp bảo mật , thường xuyên đưa ra những khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ an toàn và phòng chống lừa đảo.