Chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng chưa đàm phán được với hàng trăm khách hàng

Năm 2016, Công ty Thành Đô (còn có tên gọi là Empire Group) đã tạo cơn sốt trên thị trường bất động sản condotel khi tuyên bố trả lãi cho người mua condotel là 12%/năm trong 8 năm. Đây cũng là dự án condotel lớn nhất Đà Nẵng, quy mô 31 ha, tổng mức đầu tư công bố 11.000 tỉ đồng. Nhưng từ cuối 2017, dự án Cocobay Đã Nẵng bắt đầu gặp khó khăn, hàng loạt hạng mục chậm tiến độ, thu hẹp hoạt động giải trí , bị nhiều khách hàng đòi lại tiền do bán condotel nhưng không có sản phẩm để bàn giao… Ngày 25.11.2019, Công ty Thành Đô ra thông báo sẽ chấm dứt trả lợi nhuận cho người mua condotel tại dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (Cocobay Đà Nẵng) tại quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng từ ngày 1.1.2020, do gặp nhiều khó khăn tài chính Sau thông báo gây sốc này, Empire Group còn đưa ra 4 phương án giải quyết cho khách hàng. Trong phương án 1 “tiếp tục hợp tác với Empire Group”, có 3 lựa chọn: Một là chuyển condotel thành chung cư thì khách nộp thêm 15% với các quyền sử dụng, sở hữu lâu dài, kinh doanh, theo quy chế Cocobay, thuê đơn vị vận hành và chia sẻ lợi nhuận theo nguyên tắc hợp đồng tối thiểu 3 năm và thu nhập cố định hằng năm. Hai là giữ condotel thì phải giao cho đơn vị vận hành chia sẻ lợi nhuận với hợp đồng 10 năm từ 1.1.2020, sau đó mới được tự vận hành, 3 năm đầu nhận thu nhập cố định theo thị trường, 7 năm tiếp theo nhận thu nhập cố định hoặc hưởng 80% lãi kinh doanh. Ba là được Empire Group ưu đãi khi mua bất động sản mới của Cocobay, như chiết khấu 5% trên bảng giá công bố của đơn vị bán hàng nhưng do Empire Group chỉ định, được tính thu nhập cố định theo thỏa thuận mới trong 3 năm đầu tiên, nhưng người mua không được nhận tiền mà chiết khấu vào giá mua. Phương án 2 là “giao tài sản cho người mua tự kinh doanh, sử dụng, chuyển nhượng”, người mua nhà liền kề khối Boutique, Garden Bay phải tuân thủ quy định Cocobay, khi nhà nước có quy định chính thức về loại hình condotel thì người mua mới được cấp giấy chứng nhận sở hữu và phải đóng phí theo quy chế Cocobay. Phương án 3 là “hoàn lại tiền cho người mua”. Empire Group trả lại tiền gốc nhưng trừ các phí gồm hỗ trợ lãi vay ngân hàng, hoa hồng đại lý bán hàng (dù mua bán chưa hoàn thành) và phí phát hành bảo lãnh nhà. Thời hạn trả tiền chậm nhất đến 30.9.2020, nếu trễ hạn sẽ tính lãi suất 10%/năm. Phương án 4 gồm các giải pháp khác do khách hàng mua bất động sản tại Cocobay Đà Nẵng đề xuất. Empire Group cho rằng, trong năm 2019 sẽ giải quyết các nội dung trên để 2020 thực hiện theo các giải pháp đã thống nhất với khách hàng.