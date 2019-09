Cổ phiếu dầu khí 'dậy sóng' khi giá dầu thế giới vụt tăng

Đến 11 giờ sáng, cổ phiếu GAS tăng thêm 2,1% lên 103.100 đồng/cổ phiếu và lượng khớp lệnh thành công đã tăng hơn 50% so với phiên cuối tuần trước đó. Tương tự, PVD đã tăng 2,8% lên 18.100 đồng/cổ phiếu và lượng khớp lệnh nhảy vọt lên gần 2,7 triệu đơn vị, tăng gấp đôi so với phiên trước. Còn cổ phiếu PVS trên sàn Hà Nội đang tăng 3,6% lên 20.200 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh cũng tăng hơn gấp đôi, đạt gần 3,2 triệu đơn vị. Khiêm tốn hơn là PVB tăng 1% lên 20.600 đồng/cổ phiếu và lượng giao dịch cũng chỉ tăng thêm 10% so với phiên cuối tuần qua…