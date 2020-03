Công ty niêm yết vẫn đặt mục tiêu lãi lớn bất chấp dịch Covid-19

Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG) sau khi bắt tay với Tập đoàn ô tô Trường Hải tự tin đề ra chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2020 đạt 11.562 tỉ đồng, gấp 3 lần so với kết quả thực hiện của năm 2019. Bên cạnh đó, chỉ tiêu tổng lợi nhuận sau thuế của HVG đạt 350 tỉ đồng trong khi năm tài chính vừa qua bị lỗ gần 1.100 tỉ đồng.

Công ty cổ phần FPT cũng đặt kế hoạch lãi tăng 2 con số trong năm nay với doanh thu đạt 32.450 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.510 tỉ đồng, tương ứng tăng 17% và 18% so với thực hiện năm 2019.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) hiện đã phải đóng một số cửa hàng bán điện thoại và điện máy ở các phường có dịch tại Hà Nội hay tại Đà Nẵng nhưng cũng đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu 122.445 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.835 tỉ đồng, tương ứng tăng 18% và 26% so kết quả thực hiện năm 2019.

Công ty cổ phần GTNFoods (GTN) sau khi trở thành công ty con của Vinamilk đã đề ra kế hoạch lãi sau thuế năm nay tăng đến 662% so với kết quả thực hiện năm 2019. Cụ thể, GTN đề ra chỉ tiêu doanh thu cả năm đạt 2.909 tỉ đồng, thấp hơn 2% so với kết quả năm vừa qua nhưng lãi sau thuế đạt 99 tỉ đồng, tăng mạnh so với con số chỉ 6,7 tỉ đồng của năm 2019.