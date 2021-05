Cửa hàng mặt phố và chợ truyền thống mất thị phần vào bán hàng online

Số lượng siêu thị cũng tăng nhẹ khi VinMart mở rộng thêm nhiều cửa hàng. Các cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini giữ được số lượng ổn định, tuy ít nhiều bị ảnh hưởng do sự gia tăng số lượng lớn của chuỗi Bách Hóa Xanh và việc tái cấu trúc lại hệ thống VinMart+, tổng số lượng chỉ tăng khoảng hơn 100 cửa hàng trên toàn cuối. Trong khi đó, số lượng trung tâm thương mại giữ nguyên so với năm 2020 nhưng đã tăng khoảng 10% so với năm 2019. Nổi bật là hệ thống của Aeon Mall có 6 trung tâm, Lotte Mart có 16 trung tâm và Vincom có 77 trung tâm...