'Cuộc chiến' cổ tức không cân sức

“Điệp khúc” không chia cổ tức của nhiều ngân hàng thương mại diễn ra thường xuyên qua nhiều năm. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, nhiều cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) lên tiếng chất vấn gay gắt và liên tục về vấn đề không chia cổ tức năm 2018 dù rằng nhà băng này năm vừa qua có lãi sau thuế lên 1.700 tỉ đồng, tăng 51,5% so với năm trước. Dự kiến năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Sacombank là 2.650 tỉ đồng. Tại đại hội, cổ đông Lê Thị Kim Cúc nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu Sacombank hỏi thẳng : “Chúng tôi muốn hỏi là năm nay liệu Sacombank có chia cổ tức an ủi cho cổ đông không, để cầm cự sống sót qua giai đoạn chờ ngày ngân hàng được rạng rỡ. Nếu năm nay không chia thì khi nào sẽ chia cổ tức để cổ đông có được niềm vui và hạnh phúc?”. Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank cũng như đại diện Ngân hàng Nhà nước giải thích do ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu nên cần giữ lại mức lợi nhuận này. Thế nhưng các cổ đông ra về vẫn không thấy thỏa đáng bởi từ năm 2015 đến nay, nhà băng này không chia cổ tức cho các cổ đông.