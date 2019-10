Đành phải xin xuất khẩu quặng đồng

Từ năm 2016 đến nay, do không được xuất khẩu, Công ty Núi Pháo đã tìm kiếm khách hàng trong nước, đàm phán với nhiều doanh nghiệp có nhà máy luyện đồng, như Tổng công ty khoáng sản TKV, Công ty CP sản xuất và thương mại hóa chất An Phú, Công ty CP Tứ Đỉnh... để tiêu thụ, nhưng do các doanh nghiệp đã chủ động được nguồn nguyên liệu hoặc công nghệ luyện đồng không phù hợp với quặng có lưu huỳnh cao, nên không có nhu cầu.