Dâu tây Trung Quốc 'đổ bộ' vào Đà Lạt

Ngày 22.7, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) phát hiện hàng tấn dâu tây xuất xứ Trung Quốc được vận chuyển bằng máy bay từ Hà Nội vào sân bay Liên Khương để đưa lên Đà Lạt tiêu thụ.

Công an H. Đức Trọng bắt giữ 3 xe tải vận chuyển dâu tây TQ từ sân bay Liên Khương lên Đà Lạt tiêu thụ

Lô hàng dâu tây tươi vừa bị thu giữ khoảng 3,5 tấn, đang được 3 xe tải vận chuyển từ sân bay Liên Khương về Đà Lạt gồm: xe BKS 49C-155.54; 49C-100.59; 49C-102.53 do các tài xế Nguyễn Thành Luân (28 tuổi); Vòng Nhật Phúc (33 tuổi) và Cao Ngọc Tâm (38 tuổi), (tất cả chưa rõ địa chỉ) điều khiển.

Kiểm tra trên 3 xe tải này, Cơ quan chức năng phát hiện có 326 thùng xốp đều chứa dâu tây tươi được đóng cẩn thận. Dâu tây đựng trong các thùng xốp, hộp có nhiều chủng loại, kích cỡ, màu sắc khác nhau và có chữ Trung Quốc.

Tối 22.7, một lãnh đạo Công an H. Đức Trọng cho biết hướng xử lý sẽ là tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số dâu không rõ nguồn gốc, xuất xứ này.

Theo Công an H. Đức Trọng, qua công tác nắm bắt địa bàn, thời gian gần đây hằng ngày có một lượng lớn sản phẩm dâu tây không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nghi là hàng Trung Quốc, được vận chuyển từ Hà Nội vào TP. Đà Lạt để tiêu thụ trong mùa cao điểm du lịch hè. Do đó, lãnh đạo Công an H.Đức Trọng chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ, kịp thời xử lý để bảo vệ người tiêu dùng và thương hiệu dâu tây Đà Lạt vừa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu độc quyền.