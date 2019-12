Dịch tả lợn châu Phi làm giảm đà tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp

Ngày 19.12, thông tin từ Bộ NN-PTNT cho biết, trong năm 2019, ngành nông nghiệp nước ta chịu tác động lớn bởi dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm và lan rộng trên cả nước. Đây cũng là dịch bệnh gây thiệt hại chưa từng có đối với ngành chăn nuôi. Theo thống kê trên cả nước, số lượng lợn nhiễm dịch buộc phải tiêu hủy lên tới trên 340.000 tấn. Trong đợt dịch bệnh này, Chính phủ đã bố trí ngân sách hơn 5.000 tỉ đồng để hỗ trợ phòng, chống dịch.

Dù là một năm khó khăn do ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu Phi, thiên tai , thị trường xuất khẩu nông lâm sản giảm nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm ước đạt 41,3 tỉ USD, tăng khoảng 3,2% so với năm 2018. Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt mức kỷ lục 10,4 tỉ USD, tăng 19,3% so với năm 2018.