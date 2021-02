Điểm sáng giải ngân vốn FDI

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho thấy đến hết ngày 20.1, đã có 2,02 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, bằng 37,8% so cùng kỳ.

Trong đó, có 47 dự án mới được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư, với 1,3 tỉ USD, giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm 2020. 46 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn, với tổng vốn tăng thêm đạt trên 472 triệu USD, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm trước. 194 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với 220,8 triệu USD, giảm hơn 78% về số lượt góp vốn và giảm gần 59% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái.