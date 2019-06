Đô thị thông minh xóa tan mọi nỗi lo của người lớn tuổi

Cư dân lớn tuổi tại Vinhomes Smart City có thêm lựa chọn an toàn với vòng tay thông minh tích hợp nhiều tính năng hữu ích như đo nhịp tim, cường độ vận động, đánh giá chất lượng giấc ngủ và đặc biệt là nút bấm khẩn cấp truyền tín hiệu đến điện thoại của người thân.

Người thân sẽ biết chính xác vị trí và xuất hiện kịp lúc ngay bên cạnh cư dân lớn tuổi để hỗ trợ khi có sự cố té ngã, va chạm hoặc gặp các vấn đề đột ngột về sức khỏe trong khuôn viên đô thị. Đây là sản phẩm thông minh do Vingroup nghiên cứu sản xuất nhằm đem lại sự an tâm cho các gia đình cư dân có người lớn tuổi.

Bảng radar ở các nút giao của khu đô thị sẽ cảnh báo tốc độ của những phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn cho cư dân, nhất là người lớn tuổi

Bên ngoài căn hộ là không gian an toàn tuyệt đối được đảm bảo khắp 280 ha của đại đô thị. Hệ thống camera đa lớp bố trí khắp nơi đảm bảo an toàn cho người cao tuổi khi đi ra ngoài nghỉ ngơi, hóng gió hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Camera tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận biết những bất thường và cảnh báo kịp lúc. Đặc biệt, bảng radar ở những nút giao của khu đô thị sẽ cảnh báo tốc độ của những phương tiện qua lại, để cư dân có thể đi lại an toàn hơn, đặc biệt là với người già.