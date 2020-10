Doanh nghiệp thịt heo, dầu ăn, sữa… lãi lớn quý 3

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco (DBC) tiếp tục đạt lợi nhuận cao khi ước doanh thu quý 3/2020 là 3.565 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 386 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu quý 3/2020 của Dabaco tăng gần gấp đôi, trong khi lợi nhuận tăng gần 20 lần. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Dabaco đạt doanh thu 11.757 tỉ đồng, gấp 2,3 lần và lợi nhuận sau thuế 1.136 tỉ đồng, gấp 24 lần cùng kỳ năm trước nhờ giá thịt heo tăng cao.

Tập đoàn Kido (KDC) trong quý 3/2020 ước doanh thu đạt hơn 2.293 tỉ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước và lãi sau thuế 128 tỉ đồng, tăng 141,2% so với cùng kỳ năm trước. Quý 3/2020 đánh dấu thời điểm Kido trở lại mảng bánh sau 5 năm bằng việc ra mắt bánh trung thu thương hiệu Kingdom. Kido dự kiến năm nay, sản phẩm bánh trung thu Kingdom sẽ đóng góp vào doanh thu khoảng 160 tỉ đồng và lợi nhuận khoảng 36 tỉ đồng. Tính chung sau 9 tháng năm 2020, Kido đạt doanh thu thuần 5.960 tỉ đồng, tăng 17,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 261 tỉ đồng, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm trước. Kido cho biết do tăng trưởng mạnh mẽ của ngành dầu ăn và tối ưu hóa hoạt động ngành kem giúp doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn tăng ấn tượng.

Tương tự, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) cũng ước doanh thu thuần 9 tháng đạt 3.547 tỉ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế ước đạt 154,5 tỉ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 80% kế hoạch năm 2020…

Doanh nghiệp sữa đầu ngành là Vinamilk (VNM) cũng công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020, đều tăng so với cùng kỳ. Vinamilk ước tính kết quả quý 3/2020 tăng trưởng 8,8% về doanh thu với 15.561 tỉ đồng và tăng 16% về lợi nhuận sau thuế với 3.106 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 9 tháng năm 2020, Vinamilk ước tính đem về tổng doanh thu 45.277 tỉ đồng và lãi sau thuế 8.967 tỉ đồng, tăng lần lượt 7,4% và 7% so cùng kỳ năm trước bất chấp những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 trong năm 2020.

Hay một doanh nghiệp xây dựng là Công ty cổ phần Fecon (FCN) cũng ước doanh thu quý 3 đạt 1.000 tỉ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận sau thuế ước đạt 50 tỉ đồng, đạt mức tăng trưởng 42%. Tuy nhiên, bù lại hai quý kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 cùng lệnh giãn xã hội trước đó, lợi nhuận 9 tháng của Fecon ước tính đạt 86 tỉ đồng, vẫn giảm 60% so với cùng kỳ.