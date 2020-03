Doanh thu bán lẻ hàng hóa vẫn tăng bất chấp dịch Covid-19

Tổng cục Thống kê nhận định hoạt động thương mại, dịch vụ trong 3 tháng đầu năm 2020 diễn ra kém sôi động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Người tiêu dùng hạn chế mua sắm nơi công cộng, đi du lịch và ăn uống ngoài gia đình. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1.2020 giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giảm ở hầu hết các thị trường, mức giảm mạnh nhất tập trung ở các thị trường lớn như Trung Quốc , Hàn Quốc, Mỹ.

Dù vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1.2020 vẫn đạt 1,24 triệu tỉ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 3 tháng đầu năm nay ước đạt 985.800 tỉ đồng, chiếm 79,1% tổng mức và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 126.200 tỉ đồng, giảm 9,6%; doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 7.800 tỉ đồng, giảm 27,8% và doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 126.300 tỉ đồng, tăng 1,5% so với quý 1/2019.